« Becoming » : un documentaire sur Michelle Obama arrive sur Netflix

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de « Becoming ». Un documentaire relatant le quotidien de Michelle Obama lors de la promotion de son livre, sorti en 2018. A découvrir le 6 mai prochain.

Après avoir participé à la production de « American Factory » – lauréat de l’oscar du meilleur film documentaire – le couple Obama récidive et signe à nouveau avec Netflix.

Cette fois, pas question de se cacher derrière la caméra. En effet, l’ex-Première Dame se retrouve sous le feu des projecteurs avec un documentaire baptisé « Becoming », en référence au titre de son ouvrage. Réalisé par Nadia Hallgren et produit par Higher Ground (la société de l’ancien couple présidentiel), il retrace le quotidien de Michelle Obama durant toute la période de sa tournée promotionnelle, à travers 34 villes.

« [le documentaire] partage les histoires des gens formidables que j’ai rencontrés après la publication de mes mémoires », a fait savoir la principale intéressée sur son compte Twitter. Pour accompagner l’excellente nouvelle, la plateforme de streaming a dévoilé, lundi 27 avril, un premier extrait montrant Michelle Obama en train d’échanger avec un groupe de femmes sur l’avenir qui se profile.

« Nous avons traité le passé et imaginé un avenir meilleur. En parlant de l’idée de ”devenir”, beaucoup d’entre nous ont osé dire à haute voix nos espoirs. Plus que jamais, je chéris les souvenirs et ce sens de la connexion, alors que nous luttons ensemble pour faire face à cette pandémie (…) Il est difficile ces jours-ci de se sentir ancré ou plein d’espoir, mais j’espère que comme moi, vous trouverez de la joie et un peu de répit dans ce que Nadia [Hallgren] a fait », a déclaré l’ex-Première dame dans une lettre relayée par « Variety ».

I’m excited to share that on May 6, @Netflix will release BECOMING, a documentary directed by Nadia Hallgren that shares the stories of the amazing people I met after the release of my memoir. During this difficult time, I hope you’ll find some inspiration and joy in this film. pic.twitter.com/fqsIbhXYeL

— Michelle Obama (@MichelleObama) April 27, 2020

Un documentaire prometteur

Si « Becoming » relate le quotidien de Michelle Obama sur une période de quelques mois, il semblerait qu’il ne fut pas de tout repos pour sa réalisatrice. Cette dernière confie au média américain que l’épouse de l’ancien président des États-Unis est « flanquée de services secrets partout où elle va ». « Elle se déplace rapidement et j’ai dû apprendre à bouger avec elle. J’ai filmé dans des espaces privés et étroits (…) mais m’a aussi permis de construire une relation étroite avec elle », affirme la cinéaste. Le documentaire, disponible sur Netflix, le 6 mai prochain, promet donc une introspection minutieuse et sans fard (espérons-le) de l’une des femmes les plus inspirantes du monde.

Par Ophélie Daguin

