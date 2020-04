Ces couleurs de vernis à ongles vont à tout le monde

Opter pour la bonne couleur de vernis à ongles n’est pas une mince affaire. Alors pour ne pas regretter son choix après le premier coup de pinceau, voici cinq couleurs universelles à adopter dès maintenant.

« Choisir, c’est renoncer », disait André Gides. Un constat qui s’avère plus que concret lors du choix d’un vernis à ongles. Parfois, notre coeur balance entre les tendances et les basiques. Il faut dire que sur Instagram, les nouvelles manucures nous font de l’œil. Mais, pour ne pas se louper et regretter ces longues minutes à s’être appliquée, mieux vaut opter pour une valeur sûre. Et bonne nouvelle, certaines teintes cochent toutes les cases d’une manucure réussie à tous les coups, et pour tout le monde. Sous ungros pull ou dans une petite robe, en réunion ou en soirée, sur une peau claire ou foncée, ces cinq couleurs sont à adopter les yeux fermés.

Un vernis à ongles rouge

Le vernis rouge est un peu comme la petite robe noire en mode. Classique, intemporelle, cette couleur est un incontournable. Sur ongle court ou long, le vernis rouge fait toujours son petit effet !

Vernis rouge

Plus audacieux que le vernis à ongles rouge, la teinte marron est sans doute l’une des couleurs les plus tendances du moment. Sur Instagram, les manucures chocolatées ont le vent en poupe. On le voit notamment avec le succès de la manucure toffee.

Vernis marron

Autre classique, le vernis à ongles nude. Chicissime, cette teinte est celle adoptée par toutes les femmes de la famille royale britannique. Et on comprend pourquoi !

Vernis nude

Aussi glamour que rock, le vernis bordeaux fait partie de ces couleurs dont on ne se lasse jamais. On aime ses reflets lumineux qui subliment notre bronzage en été et donnent du pep’s à nos tenues hivernales.

Vernis bordeaux

Alerte danger ! Si cette teinte, à mi-chemin entre le nude et le marron, s’invite dans toutes les wishlists des nailistas, elle est également l’une des plus difficiles à trouver. L’astuce ? Opter pour un vernis beige aux reflets roses ou bruns pour une harmonie parfaite avec votre teint.