Coronavirus : des chercheurs mettent en garde sur la réouverture des écoles

Voilà une étude qui a de quoi interroger sur la réouverture des écoles. Des scientifiques de l’institut de virologie Charité affilié à l’université de Berlin et du centre d’évolution d’agents pathogènes de Cambridge se sont penchés, ces derniers mois, sur la charge virale de plus de 3 700 patients, qu’ils ont classés par âge.

Les résultats, dévoilés en cette fin du mois d’avril, montrent que, parmi les cas étudiés, “la charge virale des très jeunes ne diffère pas de façon significative de celle des adultes”. “En s’appuyant sur ces résultats, nous devons mettre en garde sur la réouverture des écoles et des crèches dans la situation actuelle. Les enfants pourraient être aussi contagieux que les adultes”, expliquent les chercheurs.

Évaluer les risques comme pour des adultes

Les auteurs de l’étude précisent tout de même deux choses. D’une part, les enfants sont “sous-représentés dans les recherches, à cause de l’absence ou de la légèreté des symptômes”. D’autre part, en raison de la très rapide prise de mesures pour tenter d’endiguer l’épidémie – notamment la fermeture des crèches et écoles – il n’a pas pu y avoir d’études d’observation sur le rôle précis des enfants dans la contamination.

Les chercheurs ajoutent d’ailleurs que, si leur étude suggère bel et bien que la charge virale du Covid-19 chez les enfants est similaire à celle des adultes, elle ne montre pas clairement leur rôle dans la transmission de l’infection.

Pour autant, ils estiment que leurs résultats, combinés à ceux publiés dans The Lancet le 27 avril montrant que les enfants sont aussi susceptibles que les adultes d’être contaminés, devraient être pris en compte pour décider de la réouverture des crèches et écoles. “La transmission potentielle à l’école et à la crèche devrait être évaluée en utilisant les mêmes hypothèses d’infectiosité que pour les adultes”.

Des études contradictoires

Le nouveau coronavirus ne semble dévoiler ses mystères qu’au compte-gouttes. Car, il y a quelques semaines, une étude contradictoire sortait. Publiée dans la revue américaine Clinical Infectious Deseases, elle montrait que les enfants étaient peu contagieux, en s’appuyant sur le cas d’un garçon de 9 ans contaminé par le virus dans la station de ski française des Contamines-Montjoie. D’après l’enquête, il a été en contact avec 172 personnes, dont ses frères et soeurs, et n’a finalement transmis le coronavirus à personne. De quoi laisser “à penser que les enfants pourraient ne pas être une source importante de transmission de ce nouveau virus”, d’après l’étude.

Le Conseil scientifique français sur le coronavirus semble, de son côté, plutôt méfiant sur le sujet. Les spécialistes qui le composent avaient rendu, le 20 avril, une note conseillant la fermeture des crèches et écoles jusqu’en septembre.

Mais le gouvernement en a décidé autrement. Avançant principalement des raisons sociales – certains enfants ne peuvent pas suivre les cours à cause de la fracture numérique, d’autres sont maltraités chez eux – et économiques – les parents doivent retourner travailler. Le chef de l’État a choisi de réouvrir progressivement crèches et écoles à partir du 11 mai.

Les prochaines semaines pourraient bien révéler assez rapidement le risque de contagion lié aux enfants.