Coronavirus : où en est la recherche pour un vaccin ?

Alors que les scientifiques du monde entier travaillent sur un vaccin contre le coronavirus, l’université d’Oxford pense pouvoir en rendre un disponible au mois de septembre. En Chine, un vaccin est déjà produit à grande échelle. Explications.

C’est l’un des grands enjeux de cette pandémie mondiale. Trouver le vaccin tant attendu contre le Covid-19. Nombreux sont les chercheurs et spécialistes qui, depuis plusieurs semaines, estiment que le nouveau coronavirus continuera à circuler tant qu’il n’y aura pas de vaccin. C’est pourquoi la course au remède tant attendu s’intensifie de jour en jour, et c’est au Royaume-Uni qu’un vaccin suscite beaucoup d’espoir, mais également en Chine, où un vaccin se fabrique déjà à grande échelle.

Si la recherche sur le coronavirus dans le monde compte 120 projets de vaccins, dont une dizaine sont déjà passés en phase d’essais cliniques, l’un d’entre eux semble plus avancé que les autres, selon le New York Times. Le quotidien américain estime que les chercheurs de l’université d’Oxford “ont une longueur d’avance sur la plupart des autres laboratoires”. Les scientifiques de l’institut Jenner de l’université d’Oxford ont conçu un vaccin qui a donné des résultats encourageants sur des macaques et commence donc à être testé sur des humains, dans le cadre d’un essai clinique à très grande échelle.

Testé sur 6000 personnes d’ici fin mai

Le mois dernier, des scientifiques américains du Montana ont injecté à 6 singes macaque rhésus des doses de ce vaccin d’Oxford, avant de les exposer au virus. Les 6 macaques vaccinés étaient en bonne santé 28 jours après le vaccin, contrairement à tous les autres macaques exposés au virus n’ayant pas reçu le vaccin. “Le macaque rhésus est quasiment la chose la plus proche de l’être humain”, a déclaré le chercheur qui a effectué le test, le Dr Vincent Munster. Si l’immunité chez les singes ne garantie pas l’immunité chez les êtres humains, l’université va tester le vaccin sur plus de 6000 personnes d’ici le mois de mai. Un chiffre très élevé quand on sait que les essais cliniques concurrents comptent au mieux quelques centaines de patients.

Si le vaccin venait à montrer son efficacité lors de cet essai clinique, plusieurs millions de doses devraient être disponible dès le mois de septembre. Pourtant, le développement d’un vaccin dure environ 12 à 18 mois, mais les chercheurs britanniques sont en avance car ce vaccin n’est pas totalement nouveau. Le cœur du vaccin, appelé ChAdOx1, est un adénovirus déjà existant auquel a été ajouté “la protéine de surface de Covid-19”, comme l’explique la biologiste moléculaire Morgane Bomsel à France 24.

La production d’un vaccin chinois déjà lancée

En Chine, le laboratoire Sinovac Biotech, l’un des quatre laboratoires du pays autorisés à faire des essais cliniques, a déjà produit un vaccin à plusieurs milliers d’exemplaires. Une nouvelle encourageante quand on sait que la société biopharmaceutique chinoise est la première au monde à avoir commercialisé un vaccin contre la grippe H1N1 en 2009.

Bien que le vaccin contre le Covid-19 actuellement en production n’ait pas encore fait ses preuves, Sinovac Biotech se dit prêt à produire plus de 100 millions de doses par an. Si les essais cliniques ne sont pas terminés, le fabricant doit être capable de produire le vaccin à grand échelle, bien qu’il ne soit pas encore homologué.

Avec ce vaccin, Sinovac Biotech a assuré avoir obtenu des résultats encourageants sur les singes et a donc testé son potentiel remède sur 144 patients au cours du mois d’avril. Cependant, il est pour l’heure très difficile de savoir quand le produit pourra être commercialisé. Le directeur de la marque reconnaît que “c’est la question que tout le monde se pose…”

YAHOO.FR