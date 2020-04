Covid-19 : voici pourquoi il est conseillé de nettoyer son sac à main

Si le déconfinement approche, il est toujours très important de respecter les gestes barrières. Se laver les mains plusieurs fois dans la journée, isoler les vêtements qui ont été en contact avec l’extérieur sont des mesures sanitaires essentielles pour se protéger et empêcher la propagation du coronavirus. Mais qu’en est-il de notre sac à main ? Éléments de réponse.

Le premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé ce jeudi 28 avril devant l’Assemblée nationale le plan de déconfinement du gouvernement. Si de nouvelles mesures sanitaires vont entrer en vigueur dès le 11 mai, comme le port obligatoire du masque dans les transports, les anciennes restent évidemment essentielles à la lutte contre le coronavirus.

Entre autres, se laver les mains, ou encore isoler les vêtements qui ont été en contact avec l’extérieur. Car si le virus se transmet par gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou la bouche, il est également possible d’être contaminé en touchant un objet infecté puis en portant les mains au visage. Face à ce constat de nombreux experts recommandent de nettoyer les chaussures de ville mais également les bijoux que l’on porte quotidiennement. Mais qu’en est-il de notre sac à main ? Selon l’Organisation mondiale de la santé, il est toujours assez difficile de connaître avec certitude la durée de vie du coronavirus sur les surfaces. Toutefois, il semblerait qu’il puisse persister quelques heures voire même plusieurs jours (environ 72 heures). « Si vous pensez qu’une surface peut être infectée, nettoyez-la avec un désinfectant ordinaire pour tuer le virus, vous protéger et protéger les autres », explique l’OMS sur son site officiel.

Doit-on nettoyer son sac à main après être sorti ?

Interrogé à ce sujet par le site « The Zoe Report », le docteur Nano, médecin et PDG du Kind Health Group à San Diego déclare : « Si vous emmenez votre sac à main lors de vos déplacements, mieux vaut le laisser quelques heures dehors. Je vous conseille de garder votre sac et vos clés sur un crochet près de votre porte ». Le spécialiste va plus loin. « Si vous avez le moindre doute, rien de mieux que de nettoyer son sac avec un chiffon imbibé d’alcool ou une serviette essorée avec de l’eau et du savon », préconise-t-il. Lors du nettoyage, l’extérieur comme l’intérieur doit être lavé ainsi que les lances, le fermoir ou encore la fermeture éclair. « Une fois que l’intérieur de votre sac est propre, il est de bon usage de nettoyer également les objets que vous allez placer dedans », conclut le docteur Nano. Aux États-Unis, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) recommande l’utilisation de lingettes à base d’alcool pour désinfecter les appareils électroniques. Rappelons que nettoyer son sac ne substitue en rien au lavage des mains, et autres mesures sanitaires annoncées par le gouvernement depuis le début de la pandémie

Par Elisa Casson

ELLE.FR