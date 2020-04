Holly Marie Combs s’en prend violemment à Trump: “Vous êtes une honte pour la race humaine”

La star de la série “Charmed” s’est adressée au président américain sur Twitter après le décès de son grand-père des suites du coronavirus.

Holly Marie Combs a condamné les propos du président américain Donald Trump qui a enchaîné les déclarations contradictoires depuis le début de la pandémie de coronavirus.

“Mon grand-père est mort aujourd’hui. Il a voté pour vous. Il vous a cru quand vous avez dit que ce virus n’était pas pire que la grippe. Il a cru tous les mensonges que vous avez murmurés et crachés. Il est mort aujourd’hui du Covid-19, un jour après son 66e anniversaire de mariage. Vous êtes une honte pour la race humaine”, a écrit l’actrice lundi sous un tweet de Donald Trump qui affirmait cette fois qu’il “n’avait jamais dit que la pandémie était un canular”.

Holly Marie Combs @H_Combs

My grandfather died today. He voted for you. He believed you when you said this virus was no worse than the flu. He believed every lie you muttered and sputtered. He died today from Covid-19 one day after his 66th wedding anniversary. You’re a disgrace to the human race.

Après avoir essuyé de nombreuses critiques des partisans de Trump sur Twitter, Holly Marie Combs a ajouté qu’elle avait “une tolérance zéro” pour les “Trumpers”. “Allez vous plaindre sur le compte de quelqu’un d’autre. Pas aujourd’hui, Satan”.

Holly Marie Combs @H_Combs

Zero tolerance for Trumpers. Zero. Take it to someone else’s timeline. Not today Satan.

Le président américain et son administration font l’objet de nombreuses critiques pour leur gestion de la crise du coronavirus aux États-Unis. Début février, Trump avait comparé le virus à la grippe avant de le qualifier de “supercherie” mise en place par ses rivaux politiques dans le but de lui nuire.

Le pays a enregistré plus de 2.500 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence. Après deux jours de ralentissement dimanche et lundi, ce nouveau bond (+2.502 exactement) porte le bilan américain à 60.853 morts au total depuis le début de la pandémie, soit le bilan le plus lourd au monde.