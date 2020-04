Une partie du Japon a crié victoire trop vite: “Déconfiner trop tôt était un mauvais choix”

Sur l’île d’Hokkaido, au nord du Japon, les mesures de sécurité contre le coronavirus avaient été levées trop vite, entraînant une seconde vague épidémique plus intense que la première. Résultat: il a fallu se confiner à nouveau. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a placé le pays tout entier sous l’état d’urgence depuis la mi-avril.

Hokkaido, la plus septentrionale des îles principales du Japon, avait sans doute crié victoire trop vite. Le gouverneur Naomichi Suzuki avait déclaré l’état d’urgence le 29 février suite à une explosion des cas provoquée par le festival de la neige à Sapporo, un événement qui attire des dizaines de milliers de touristes chaque année. Les écoles ont été fermées, les grands rassemblements interdits et la population “encouragée” à ne pas sortir. Toute personne ayant été en contact avec une personne infectée avait été tracée et mise en quarantaine.

Le 12 mars, 118 cas d’infection au coronavirus étaient officiellement recensés. Un chiffre qui parait évidemment dérisoire aujourd’hui, mais Hokkaido était alors la préfecture japonaise la plus touchée.



“Nous n’en savions pas assez sur la maladie”

La stratégie a manifestement porté ses fruits puisque trois semaines après le début du confinement, Hokkaido n’enregistrait plus qu’une à quatre infections par jour. Dès lors, l’état d’urgence a été levé le 19 mars. Les écoles ont dès lors pu rouvrir leurs portes début avril. Mais le 12 avril dernier, à peine 26 jours après la levée de l’état d’urgence, l’archipel d’Hokkaido a fait face à une recrudescence des cas de coronavirus, forçant ses 5,3 millions d’habitants à se confiner de nouveau.

“En mars, nous n’en savions pas assez sur la maladie”, explique le professeur Yoko Tsukamoto dans le Telegraph. “Une à quatre nouvelles infections par jour semblait relativement peu. La décision de rouvrir l’économie paraissait logique, mais avec le recul, c’était bien sûr un mauvais choix”. Plus de 700 cas ont été officiellement détectés sur l’île, qui compte 27 décès.

Quelles leçons à tirer?

“Les leçons à en tirer sont claires”, juge M. Tsukamoto. “Attendez suffisamment longtemps avant d’assouplir les mesures, assurez-vous d’avoir une image correcte du nombre d’infections et soyez particulièrement vigilants lorsque que la vie normale reprend son cours. Il ne faut pas non plus hésiter à imposer rapidement de nouvelles mesures en cas de deuxième vague”, dit-il.

L’état d’urgence s’applique désormais à l’ensemble du territoire japonais au moins jusqu’au 6 mai. Selon les chiffres officiels, 376 personnes sont décédées du coronavirus au Japon. Néanmoins, tous les patients ne sont pas testés. Le nombre réel de victimes est donc sans doute beaucoup plus élevé.