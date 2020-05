“C’est réglé” : Emmanuel Macron aurait déjà décidé du sort d’Edouard Philippe

La crise du coronavirus comme dernier dossier à gérer pour Edouard Philippe ? Et quel dossier ! D’après nos confrères de L’Express, le Premier ministre pourrait faire ces prochaines semaines son dernier tour de piste avant un remaniement d’Emmanuel Macron après le déconfinement. Si Edouard Philippe a pourtant fait ses preuves durant cette crise sanitaire et que ses prises de parole ont le plus souvent été saluées, il aurait conscience que la suite se prépare… sans lui !

“Pour la première fois, Emmanuel Macron paraît décidé”, assurent nos confrères. “Il a tenu devant certains interlocuteurs des propos plus tranchés qu’à l’accoutumée. À un de ses amis, pas fana de l’équipe de Matignon, qui le houspillait sur sa difficulté à trouver de bons ministres qui accepteraient d’être pilotés par Édouard Philippe, le président a répliqué : ‘Ne t’en fais pas, ça, c’est réglé'”. Conclusion de L’Express : “Rarement il a semblé si déterminé” à remanier et changer de Premier ministre, ce qui pourrait arriver “en juin”.

Edouard Philippe, déjà trois ans à Matignon

Volonté de punir ? Le président de la République serait plutôt dans l’optique de réinventer, se réinventer, montrer un nouveau visage politique pour la seconde partie (bien entamée) de son quinquennat. Car Edouard Philippe a déjà tenu trois ans à Matignon, malgré de nombreuses crises : les Gilets Jaunes, la réforme des retraites, le coronavirus… autant d’événements qui auraient pu le conduire à sa perte, mais jusqu’à présent, il a tenu.