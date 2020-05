Sénégal : L’Unicef pour la poursuite de la vaccination des enfants contre…

Malgré les grosses polémiques soulevées, depuis quelques semaines, autour des supposés essais de vaccins contre le Coronavirus, la représentante au Sénégal du Fonds des Nations-unies pour l’enfance (Unicef) appelle les autorités du pays et les parents à poursuivre les campagnes de vaccination des enfants contre d’autres pathologies comme le paludisme, la rougeole, la poliomyélite.

“Il faut donner le bon message à certaines familles. Il ne faut pas cesser ces vaccins. (Parce que), si c’est le cas, il y aura plus de causes dramatiques chez les enfants”, a notamment lancé Silvia Danailov qui a plaidé, dans l’émission Jury du dimanche, l’augmentation des fonds alloués pour la santé des enfants au Sénégal et à travers le monde.

Par contre, d’après la représentante de l’Unicef au Sénégal, la vraie bataille contre le Covid-19 reste une bonne communication sur les bonnes pratiques pour qu’il y ait plus d’hygiène au sein des communautés.