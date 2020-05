Apple vient d’annoncer un nouveau MacBook Pro avec un clavier bien meilleur

Le nouvel ordinateur portable fonctionne avec des processeurs Intel, le modèle de base étant doté de puces quadricœurs de 8e génération avec la possibilité de passer à des processeurs de 10e génération. Il dispose également d’une capacité de stockage de 256 Go, soit le double de celle du modèle d’entrée de gamme de la génération précédente. Il est doté du même écran Retina de 13,3 pouces, avec une résolution de 2560×1600, comme le modèle de l’année dernière. Des rumeurs suggéraient pourtant qu’Apple travaillait sur un ordinateur portable de 14 pouces pour remplacer le MacBook Pro de 13 pouces.

Avec le lancement du nouveau MacBook Pro 13 pouces, Apple semble avoir complètement éliminé son controversé clavier à mécanisme papillon. Ce clavier, qu’Apple avait lancé en 2015 sur le MacBook 12 pouces, avait un design plus plat, qui avait permis à la société d’obtenir des ordinateurs portables plus fins. Mais de nombreux consommateurs et critiques ont fait état de problèmes avec le clavier papillon au fil des ans, comme des touches qui s’enregistrent deux fois lorsqu’on appuie une seule fois, ou encore des touches qui ne fonctionnent pas du tout lorsqu’on appuie dessus.

Dans l’ensemble, le nouveau MacBook Pro semble être un modeste rafraîchissement de la version 2019, qui apporte le Magic Keyboard au MacBook Pro d’Apple avec la plus petite taille.

D’après de récentes rumeurs, Apple aurait d’autres grands projets pour sa gamme de MacBook dans un futur proche. La société travaillerait également sur un nouvel ordinateur portable avec un écran mini LED et un écran plus grand de 14 pouces, selon l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities. Apple serait également en train de préparer le premier ordinateur portable fonctionnant avec ses propres puces, à la place de celles d’Intel, d’ici l’année prochaine, selon Bloomberg.