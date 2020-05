CLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT FRANÇAIS – Gana Guèye reconquiert la France

Le milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gana Guèye, est devenu champion de France avec le Paris Saint-Germain, après la décision de la Ligue française de football professionnel d’entériner le classement de Ligue 1, jeudi dernier. L’ancien pensionnaire de Diambars de Saly remporte ce trophée pour la 2e fois, après celui de 2011 avec Lille.

Le Paris Saint-Germain a été déclaré officiellement champion de France, ce jeudi, par la Ligue française de football professionnel (LFP). Les Parisiens remportent ainsi le 9e titre de leur histoire et le troisième d’affilée. Ayant rejoint le club de la capitale lors de l’été dernier, en provenance d’Everton, Idrissa Gana Guèye renoue avec le titre de champion de France, neuf ans après son premier sacre.

Le milieu de terrain sénégalais avait remporté le championnat de France, en 2011, sous les couleurs de Lille. La même année, le LOSC avait réalisé le doublé, en décrochant également la Coupe de France.

L’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars de Saly a la possibilité de réaliser la même performance et même faire mieux. Car le PSG est en course sur deux autres tableaux, à savoir les finales de la Coupe de France – face à Saint-Étienne – et de la Coupe de la Ligue contre Lyon. Mais la tenue de ces deux événements est suspendue à l’autorisation du gouvernement français, qui a déclaré, mardi dernier, la fin de la saison sportive en France jusqu’en septembre prochain.

‘’Si le gouvernement nous permet de rejouer, y compris à huis clos à partir du mois d’août, nous examinerons la possibilité de jouer les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France début août’’, a déclaré le directeur général de la Ligue Pro, Didier Quillot.

Idrissa Gana Guèye entre ainsi dans le cercle restreint des Sénégalais ayant remporté deux fois le titre de champion de France. Avant lui, ils n’étaient que deux à avoir réalisé cette prouesse. Il s’agit de Lamine Diatta et Souleymane Diawara. Le premier avait décroché le Graal avec Lyon à deux reprises, en 2005 et 2006. Pour sa part, Diawara a soulevé le trophée avec deux clubs différents – avec les Girondins de Bordeaux en 2009, puis la saison suivante avec l’Olympique de Marseille, en compagnie de Mamadou Niang, qui avait d’ailleurs terminé meilleur buteur avec 18 réalisations.

Ayant atterri dans la capitale française en juillet 2019, contre un chèque de 32 millions d’euros pour les Toffees, le milieu défensif des Lions s’est imposé dans l’équipe parisienne, devenant un des piliers de l’entrejeu de Thomas Tuchel, formant une paire solide avec l’Italien Marco Verratti. Il a joué 20 matches dont 19 titularisations sous les couleurs parisiennes en Ligue 1, pour sa première saison. Il a marqué un seul but et servi une passe décisive.

Niang et Mendy en C1, Konaté relégué en L2

Le PSG termine à la tête du classement de Ligue 1 avec 68 points, avec douze longueurs d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille (2e, 56 pts). Les Phocéens sont donc qualifiés directement en Ligue des champions pour la saison à venir. Le Paris Saint-Germain et l’OM seront accompagnés en C1 par le Stade Rennais (3e, 50 pts), d’Edouard Mendy et de Mbaye Niang. L’attaquant sénégalais est le meilleur artificier des Bretons avec 10 buts marqués. Il affriche d’ailleurs l’un des 10 meilleures performances offensives de Ligue 1, à égalité avec le Gabonais Denis Bouanga de Saint-Etienne. Niang est devancé au classement des buteurs par son compatriote Habib Diallo. Le jeune attaquant du FC Metz (15e, 34 pts) est classé 6e, avec 12 réalisations, à 6 unités du meilleur buteur du championnat, Ben Yedder (18 buts).

La décision du Conseil d’administration de la Ligue française de football professionnel n’a pas fait que des heureux. En l’absence de barrages, la lanterne rouge, Toulouse (20e, 13 pts), et Amiens (19e, 23 pts) de Moussa Konaté, sont relégués en Ligue 2.

Wagué dans l’expectative, Baldé ne verra pas l’Europe

Le classement de Ligue 1, arrêté à la 28e journée, est resté inchangé, malgré l’application de l’indice de performance basé sur le nombre de points marqués par match retenu par la Ligue Pro. Ainsi, Reims (6e, 41 pts) et Nice (5e, 41 pts) de Moussa Wagué peuvent aspirer à une place en Ligue Europa.

Seulement, leur qualification en C3 n’est pas acquise d’office. Ces deux équipes pourraient perdre cette opportunité, si les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue sont disputées. Les Niçois seraient écartés si Saint-Etienne remporte la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. C’est le cas également pour les Rémois, si Lyon bat le PSG en finale de la Coupe de la Ligue.

Le sort de Reims et de Nice est donc fortement lié au succès du champion de France, au cas où ces deux compétitions seraient disputées.

Par contre, la messe est dite pour Monaco de Keita Diao Baldé. Le club du Rocher, classé 9e (40 pts), ne disputera pas de compétition européenne pour la deuxième année d’affilée.

