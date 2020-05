La chloroquine dezinguée par un ténor de la pharmacologie

Le chef de service de pharmacologie médicale du CHU de Bordeaux affirme qu’il n’y a pour l’instant aucune vraie preuve de l’efficacité de la chloroquine contre le coronavirus.

Le professeur Didier Raoult n’a beau jurer que par ça, la chloroquine et son dérivé l’hydroxychloroquine sont toujours loin de faire l’unanimité dans la lutte contre le Covid-19. Et ce n’est certainement pas le professeur Mathieu Molimard qui dira le contraire. Ce ténor est le chef de service de pharmacologie médicale du CHU de Bordeaux et il est catégorique sur la question de ce possible traitement polémique : “Pour l’instant, je n’ai pas le début du commencement d’une preuve que c’est efficace”. C’est ce qu’il a déclaré dimanche au micro d’Europe 1 alors qu’il revenait sur les doutes et les espoirs entourant ce médicament dans le cadre de la recherche d’un traitement contre le coronavirus.

S’il reconnaît que “in vitro”, c’est à dire en laboratoire, l’hydroxychloroquine fonctionne sur certains virus comme ceux de la grippe ou de la dengue, en revanche dès que les tests passent “in vivo”, soit sur un organisme réel, les résultats ne sont pas là. “Ça n’a jamais marché, cela a aggravé l’état des patients, notamment ceux souffrant du chikungunya et du VIH”, explique le professeur Molimard. Et de poursuivre en citant les tests menés sur le Covid-19 : “Lors de la phase 2, on donne le médicament à des patients et des placebos à d’autres, puis on observe un critère en particulier, la décroissance du virus dans le nez. Le feu s’est révélé rouge”.

Des dizaines de médicaments intéressants

Les résultats étaient donc négatifs, aucune décroissance différente du virus n’a été observée dans le groupe ayant reçu le traitement. “Dans ce cas, normalement on s’arrête”, explique l’expert en pharmacologie sur Europe 1. “Il ne faut pas faire 150 études comme on est en train de le faire actuellement. Ça coûte des millions d’euros et nous perdons du temps”, ajoute-t-il. Il insiste sur l’existence d’un tas de médicaments qui intéressent les chercheurs dans le cadre de la lutte contre le virus et sur la nécessité de ne pas gâcher du temps sur des hypothèses inutiles.

“Il faut savoir s’arrêter le plus vite possible, car on a des dizaines de médicaments qui peuvent être donnés et qui peuvent potentiellement être efficaces contre le Covid-19. Si on pousse plus loin un médicament qui ne marche pas, on a gaspillé de l’argent, de l’énergie, des ressources et mis en danger des patients”, explique-t-il en détail.

Un “bénéfice-risque” qui ne penche pas en faveur de la chloroquine

Mathieu Molimard indique aussi sur Europe1 que “le bénéfice-risque de l’hydroxychloroquine dans le cas du coronavirus est plutôt défavorable”. Dire que ce médicament ne présente aucun risque car il est attribué pour traiter d’autres maladies que le coronavirus est un non-sens, selon le spécialiste, car cet équilibre “bénéfice-risque” n’est déterminé qu’en fonction d’une maladie bien particulière et non dans l’absolu. Il dénonce le fait que le traitement ait été administré à des patients atteints du virus alors que les résultats des études n’étaient pas au rendez-vous. Et de conclure que, selon lui, “on a grillé les étapes de sécurité élémentaire”.