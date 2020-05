Lutte contre le coronavirus – l’ambassade d’Israel apporte sa participation

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, l’ambassadeur de l’Israël était au chevet de familles vulnérables de la commune de Mbao (banlieue dakaroise). C’est ainsi qu’au cours du week-end, Roi Rosenblit et son partenaire Watudigital Lab sont venus en aide à 116 familles de cette localité avec des dons en nature. Ce, pour permettre aux bénéficiaires de respecter les mesures barrières. Selon le diplomate, des dons similaires ont été distribués à 700 ménages, dans le département de Pikine.

‘’L’ambassade et son partenaire ont aussi initié une campagne de sensibilisation contre la Covid-19, dans différentes langues comme le wolof, le peulh, le français et l’anglais’’, a dit M. Rosenblit. En outre, la commune de Mbao, qui compte 120 000 âmes, 5 postes de santé et 4 marchés, a enregistré, à ce jour, 8 cas positifs.

Ce qui a poussé le maire à prendre des mesures drastiques pour faire face à la pandémie. Selon Abdoulaye Pouye, il a eu à doter la population d’une importante quantité de riz et 150 000 masques seront distribués à la population les jours à venir. A cela s’ajoute l’acquisition d’ambulances neuves aux postes de santé de la municipalité.