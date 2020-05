Camille Combal dévoile la date du tournage de la saison 2 de “Mask Singer”

Après le succès de la première saison, l’émission “Mask Singer” a été renouvelée pour une deuxième saison dont le tournage devrait débuter très prochainement.

De nouvelles célébrités devraient prochainement se glisser dans les costumes de “Mask Singer” et tenter de voler son titre à Laurence Boccolini, la grande gagnante de la première saison. Lors d’un live sur Instagram ce week-end, Camille Combal a révélé que le tournage de la deuxième saison allait très prochainement débuter. “Je ne sais pas si j’ai droit de le dire, mais je tourne en juillet”, a lancé l’animateur.

On ignore encore si Jarry, Kev Adams, Alessandra Sublet et Anggun feront à nouveau partie du jury.

Julien Degroote, le directeur de la veille et du développement du groupe TF1, avait déjà annoncé que l’émission serait de retour après le carton de la première saison, qui avait réuni pas moins de 5,23 millions de téléspectateurs en moyenne le vendredi soir. “Au vu des audiences magnifiques, il était difficile de ne pas faire de saison 2. Aujourd’hui, nous sommes fiers de dire que “Mask Singer” est l’émission la plus puissante en 2019 sur le public jeune, familial et les cibles principales, toutes chaînes et tous genres confondus – y compris la fiction. C’est un immense succès,” avait-il déclaré à l’époque à nos confrères de Puremédias.

Une “rentrée ambitieuse”

Malgré la pandémie de coronavirus qui a mis de nombreux tournages à l’arrêt, Ara Aprikian, le directeur général chargé des contenus du groupe TF1, a toutefois promis au Figaro une “rentrée ambitieuse” pour la chaîne, qui verra le retour de ses émissions les plus populaires. “Nous avons anticipé dès le début du mois de mars et constitué un réservoir de contenus déjà tournés. Notre grille sera quasiment normale cet automne, avec le retour de grandes marques”, a-t-il déclaré dans le journal français.

Une nouvelle saison de “Koh-Lanta” a ainsi été annoncée pour le mois de septembre, tandis que la septième saison de “The Voice Kids” marquera l’arrivée de Kendji Girac en tant que nouveau coach aux côtés de Jenifer, Soprano et Patrick Fiori.