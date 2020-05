David Jeanmotte crée une collection d’accessoires inspirée par le confinement

“Belge t’es fou!” est une marque 100% belge créée pendant le confinement par David Jeanmotte.

Au lendemain de la conférence de presse du Conseil de sécurité du 25 avril dernier, David Jeanmotte et son compagnon Guy se sont réunis par vidéoconférence avec Anthony Maggio et Valérie Cornelis. Au départ, les quatre amis souhaitaient simplement discuter du prochain déconfinement. Mais de fil en aiguille, ils ont eu l’idée de lancer une collection d’accessoires illustrée avec des phrases cultes exprimées par les différents gouvernements durant la crise du coronavirus.

Le but? Faire rire les gens, mais surtout aider les Restos du Rire, un projet créé par David Jeanmotte qui rassemble des humoristes et qui vient en aide aux plus démunis.

La première pièce de la collection, un tote bag en coton “J’peux pas me confiner, j’ai kayak !”, est disponible en précommande sur la page Facebook de “Belge t’es fou !” au prix de 9,95 euros. À chaque sac vendu, un euro sera reversé aux Restos du Rire.

Le reste de la collection sera dévoilé dans le courant de la semaine.