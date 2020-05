Covid-19 à l’hôpital Principal de Dakar: Une femme enceinte a été testée positive

L’hôpital Principal de Dakar enregistre un autre cas positif de Covid-19. Il s’agit d’une femme qui a accouché à la maternité.

Tout débute lorsque la dame, en état de grossesse avancée, est admise à l’hôpital. Une semaine après son hospitalisation, elle a présenté des symptômes de difficultés respiratoires aigus. Ce qui a poussé le personnel de santé à effectuer des tests. Lesquels sont revenus positifs.

« Hier mardi, elle a dû d’abord subir une césarienne et ensuite, elle a été mise en quarantaine. Le bébé n’a pas encore été testé de source hospitalière. Les contacts ont été isolés en attendant la période d’incubation », a informé la Rfm, ce mercredi 6 mai.

3 patients contaminés dans cette structure hospitalière sont déclarés guéris

Dans un autre registre, l’hôpital Principal de Dakar avait diagnostiqué un autre malade contaminé par un visiteur, il y a de cela 15 jours. A son tour, il a contaminé deux garçons de salle.

« Tous les trois ont été testés hier négatifs. Dans 48 heures, signale-t-on, ils seront re-testés et si les résultants sont concluants, ils seront déclarés guéris et sortiront de l’hôpital. Le personnel contact du service Orthopédie mis en quarantaine depuis a été testé négatif et a d’ailleurs repris le travail aujourd’hui ».

Depuis, l’hôpital Principal de Dakar a renforcé les mesures-barrières pour éviter d’autres cas de contaminations. Les visites aux patients sont toujours suspendues. Le personnel et les malades ne pourront plus accéder dans l’enceinte de la structure hospitalière sans masque jusqu’à la fin de la pandémie du Covid-19.

Rédigé par leral.net