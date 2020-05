Tinder va se doter d’une messagerie vidéo

L’application de rencontres en ligne Tinder lancera plus tard cette année un service de messagerie vidéo, a annoncé sa société mère Match Group, dans un rapport d’activité.

Si peu de détails sont connus pour l’instant sur la nouvelle fonctionnalité, elle risque de changer de façon significative le visage des rencontres en ligne, et comporte également son lot de risques. Impossible de prédire non plus si les célibataires vont adhérer à cette formule, qui implique un premier contact bien plus intime avec des personnes inconnues.

Les tentatives de harcèlement et d’abus pourraient être plus difficiles à filtrer pour les messages vidéo que pour la messagerie normale, selon le site The Verge. Reste à savoir si l’application se dotera de son propre système de détection des images offensantes ou si elle confiera la tâche à une entreprise tierce.

Match a également fourni des mises à jour concernant la performance de ses différents produits en cette période de pandémie.

Le nombre moyen de messages quotidiens envoyés à travers l’ensemble de ses services, dont les applications Tinder, Hinge, OkCupid et le site Match.com, a augmenté de 27 % en avril par rapport à la dernière semaine de février.

Cette période d’isolation sociale aurait été bien plus difficile pour les personnes célibataires […] si ce n’était de nos produits, affirme Match dans son rapport.