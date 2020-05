Quel avenir pour Meunier? “Il va quitter Paris, c’est inéluctable”

Thomas Meunier a-t-il joué son dernier match pour le PSG le 4 mars dernier à Lyon? C’est une certitude selon le quotidien Le Parisien qui assure que le Diable Rouge n’a pas donné suite à une proposition de prolongation formulée l’automne dernier. “Il va quitter Paris cet été, c’est l’issue inéluctable.” Très courtisé, l’ancien Brugeois est cité avec insistance du côté de Dortmund et de Tottenham.

Après une idylle de quatre ans, Thomas Meunier va-t-il quitter Paris? Certainement. Selon Le Parisien, le divorce est acté et devrait être officialisé dans les prochaines semaines. Le quotidien français assure qu’un nouveau contrat “aux conditions très avantageuses” a été présenté à Meunier il y a plusieurs mois. Une proposition qui aurait été refusée par le Gaumais.

Un récit qui tranche avec les récentes sorties médiatiques de Thomas Meunier, qui n’a cessé de rappeler sa volonté de poursuivre l’aventure à Paris. “Rester au PSG? C’est l’ambition. Le club le sait. Ça se discute”, confiait-il, pas plus tard que mardi à France 2.

Une chose est sûre, le latéral droit n’aura aucun mal à trouver un point de chute. Très courtisé, il devrait quitter la Ligue 1 et découvrir un nouveau championnat. Les pistes les plus sérieuses mènent à Dortmund et Tottenham.