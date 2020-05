Trafic d’oeuvres d’art: 101 arrestations et 19.000 objets retrouvés, selon Interpol

Cent une personnes ont été arrêtées et 19.000 objets volés retrouvés lors d’une vaste opération internationale contre le trafic d’oeuvres d’art et d’antiquités, menée dans 103 pays, a annoncé mercredi Interpol.

Parmi ces saisies: des monnaies anciennes, des pièces archéologiques, des objets de céramique, des armes anciennes… “issus de pillages dans des pays frappés par la guerre ou encore volés dans des musées et sites archéologiques”, explique dans un communiqué l’organisation de coopération policière internationale, basée à Lyon.

Des outils utilisés par les trafiquants, comme les détecteurs de métaux, ont aussi été découverts.

Les saisies, qui ont abouti à l’ouverture de 300 enquêtes, sont le fruit de deux opérations simultanées menées à l’automne dernier: Athena II, dirigée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et Interpol, et Pandora IV, axée sur l’Europe et coordonnée par Europol et la Guardia Civil espagnole.

A Madrid, ont notamment été retrouvés “quelques objets précolombiens extrêmement rares” comme un masque de Tumaco en or.

La Police fédérale argentine a de son côté récupéré 2.500 pièces de monnaies anciennes, “la plus grande saisie pour cette catégorie d’objets” au sein de cette opération.

Sur l’intégralité des saisies, 28% concernent des objets mis en vente en ligne. “Les marchés illicites en ligne sont l’un des principaux vecteurs de ce type de délinquance”, a souligné Kunio Mikuriya, secrétaire général de l’OMD.

“Il ne s’agit nullement d’une activité glamour menée par d’élégants gentlemen faussaires mais bien d’actes de délinquance commandités par des réseaux criminels internationaux”, a relevé Catherine de Bolle, directrice exécutive d’Europol.