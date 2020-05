La réponse de Trump au Venezuela qui l’accuse d’avoir commandité une “tentative d’invasion”

Donald Trump a assuré vendredi que les Etats-Unis n’étaient pas derrière l’opération avortée au Venezuela qui a conduit à l’arrestation de deux Américains, mais que s’il intervenait contre le régime socialiste, il s’agirait bel et bien d’une “invasion”.

“Si je voulais aller au Venezuela, je n’en ferais pas un secret”, a confié d’un ton belliqueux le président américain à la chaîne Fox News. Donald Trump faisait référence à la vingtaine de personnes, dont deux Américains, arrêtées par les autorités vénézuéliennes depuis dimanche.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro affirme que ces hommes organisaient une “tentative d’invasion par la mer” qui devait ensuite mener à un “coup d’État” piloté par l’opposant politique Juan Guaido.

“Il ne pourraient rien y faire”

“J’y entrerais et ils ne pourraient rien y faire. Ils s’écraseraient. Je n’enverrais pas un petit groupe, non, non, non. Ça s’appellerait une armée, ça s’appellerait une invasion”, a insisté le locataire de la Maison Blanche, expliquant “ne pas savoir grand-chose” du groupe de personnes arrêtées au Venezuela.

Les Etats-Unis, comme plus de 50 autres pays, considèrent Juan Guaido comme le président par intérim du Venezuela.

