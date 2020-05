“Qu’il parte !” : le roi de Thaïlande violemment pris pour cible en Allemagne

Depuis de longues semaines, l’excentrique roi de Thaïlande, Rama X, 67 ans, s’est affranchi des règles du confinement et demeure en Allemagne, dans un hôtel de luxe de la station de Garmisch-Partenkirchen, en Bavière. Sa présence – et celle de 20 femmes tenues captives et à ses ordres au quotidien – suscite l’indignation parmi les locaux et à travers le monde. À tel point qu’une ONG allemande, qui lutte pour le respect des droits de l’Homme, a décidé de tout faire pour que Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun – de son vrai nom – soit renvoyé en Thaïlande. Un pays où il n’a fait qu’une visite de moins de 24 heures en deux mois, avant de faire un retour fracassant en Europe…

L’ONG Pixel Helper est entré en campagne pour que Rama X, qui vient de fêter son premier anniversaire de mariage avec sa quatrième épouse (confinée en Suisse), soit forcé de rentrer en Thaïlande. “Pourquoi la Thaïlande aurait-elle besoin d’un roi qui vit en Allemagne ?” “La capitale de la Thaïlande n’est plus Bangkok mais Munich.” “Arrêtez de torturer les Thaïlandais ! Roi criminel !” Des messages relayés sur le site Internet de l’association, sur les réseaux sociaux, mais aussi directement projetés sur la façade du Grand Hôtel Sonnenbichl, où Rama X se trouve.

Ces manifestations ne devraient pas être les seules actions de Pixel Helper, qui envisage de lancer une pétition pour contraindre Rama X à partir. Selon le journaliste Andrew MacGregor Marshall, c’est même la prochaine action du groupe. Si suffisamment de personnes signent la pétition, “les autorités locales devront convoquer un conseil municipal qui décidera si Vajiralongkorn est autorisé à rester”. Jusqu’à présent, le souverain a bénéficié d’une autorisation spéciale pour privatiser le “Grand Hôtel Sonnenbichl”, un havre de luxe et de paix dans les Alpes bavaroises, alors que les hôtels sont censés être fermés au public dans toute l’Allemagne…

