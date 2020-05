Miley Cyrus reconnaît être “privilégiée” face à la crise du coronavirus

Miley Cyrus s’est exprimée sur les disparités sociales et financières mises en évidence par la crise actuelle du coronavirus.

Dans un nouvel article pour le Wall Street Journal, Miley Cyrus a expliqué que même si elle comprend la gravité de la crise sanitaire actuelle, elle reconnaît que son statut de célébrité lui confère un véritable “privilège”. “Ce que je vis, ce n’est pas le Covid-19. Ma vie a été mise en pause, mais je n’ai vraiment aucune idée de ce qu’est cette pandémie. Je suis bien dans mon espace, je peux me nourrir et je suis stable financièrement, et ce n’est pas le cas pour beaucoup de gens”, a écrit la star.

La chanteuse, qui a profité du confinement pour lancer sa propre “émission” en direct sur Instagram, baptisée “Bright Minded”, n’est pas la seule à partager ce point de vue. “Les célébrités qui participent à mon talk-show hésitent souvent à le faire, car elles ne se sentent pas à l’aise de partager leur expérience. Notre expérience n’est tout simplement pas comparable” à celle de la majorité de la population, a-t-elle conclu.