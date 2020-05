POLEMIQUE – AIDE A LA PRESSE – Le Cored joue la médiation

Les divergences notées entre les patrons de presse regroupés autour du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse au Sénégal (Cdeps) et le ministère de la Culture et de la Communication ont fait réagir le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (Cored) qui préside la Coordination des associations de presse (Cap). Il a entrepris une médiation en organisant, d’après un communiqué, une rencontre entre les deux parties, le jeudi 7 mai 2020, au siège du ministère de la Culture et de la Communication.

D’après une note du Cored, la réunion a enregistré la présence du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics), de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), de l’Association des professionnels de la presse en ligne (Appel) et de l’Union des radios associatives et communautaires (Urac). Il a été établi que les patrons de presse voulaient des concertations avant la distribution de l’aide à la presse, comme il avait été convenu avec le chef de l’Etat. Parallèlement, indique la note, le ministre a rassuré quant à la clé de répartition, montrant combien chaque catégorie de presse a reçu au total, mais également le montant alloué à chaque groupe.

‘’Au terme des échanges, tous les acteurs se sont compris et se sont engagés à taire les malentendus. En effet, le fonds d’appui au développement de la presse, doté de plusieurs milliards, devait remplacer l’aide à la presse dès cette année, n’eût été cette pandémie. Les critères pour en bénéficier sont bien définis et le fonds sera sous la gouvernance d’un organe collégial regroupant les principaux acteurs des médias’’, fait savoir le Cored. Aussi, l’avènement de ce fonds suscite, pour cette institution, beaucoup d’espoir quant à la transparence qui, précise le conseil, a été ces dernières années une pomme de discorde lors de la remise de l’aide à la presse.

Le communiqué indique, par ailleurs, que les professionnels des médias ont à nouveau déploré les lenteurs notées dans le processus de signature du décret d’application du Code de la presse, adopté pourtant depuis trois ans.

ENQUETEPLUS