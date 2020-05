Le traumatisme de l’esclavage est toujours présent

CHRONIQUE. Alors que l’abolition de l’esclavage est désormais commémorée tous les ans, le souvenir de ce “crime contre l’Humanité” n’est pas vécu de la même façon par tous.

Les images d’esclavage de migrants en Libye ont reveille la douleur de l’une des pires tragedies de l’Humanite. Ici des membres du Forum de la Diaspora d’Afrique manifestent en decembre 2017.

L’Afrique a subi des événements historiques tragiques à cause de chocs durs provoqués par l’entreprise colonialiste européenne qui a occupé un continent originellement paisible, hospitalier, structuré avec ses royaumes, ses cultures, ses codes. Déclarée sauvage, non civilisée, l’Afrique a connu durant des siècles la traite des esclaves, la colonisation, imposant l’arrêt d’une histoire afro-africaine.

Une tragédie humaine…

L’esclavage a duré plusieurs siècles entrainant un changement profond en Afrique, dans les Amériques et en Europe. Durant les déportations de non-retour, des millions d’Africains ont honteusement exploités dans les plantations, malmenés, violés, battus, vendus et revendus comme du bétail, des millions d’autres ont trouvé la mort lors du passage du milieu. L’histoire du commerce triangulaire inhumain fut catastrophique pour ces millions d’Africains esclaves qui étaient devenus des non-personnes.

Des philosophes comme Voltaire ou Rousseau ont condamné l’esclavage comme le prouve cet extrait écrit en 1766 : « l’achat des nègres pour les réduire en esclavage est un négoce qui viole la morale, la religion, les lois naturelles et tous les droits de la nature humaine ». L’esclavage, déclaré étant « un attentat contre la dignité humaine », fut aboli officiellement en France le 27 avril 1848. Désormais, l’abolition de l’esclavage est commémorée le 10 mai, une date décidée par Jacques Chirac en rapport à la loi qui a reconnu la traite et l’esclavage « crime contre l’humanité », votée par le Sénat le 10 mai 2001.

… dont l’abolition est désormais commémorée

Des associations comme « Mémoires et Partage » de Bordeaux, des universités qui organisent des colloques pour commémorer l’abolition de l’esclavage et approfondir la recherche dans ce domaine comme celle du Mans, des intellectuels de la diaspora africaine qui écrivent sur l’esclavage montrent combien est grand le besoin de faire face à l’Histoire. Néanmoins, une partie des intellectuels de la diaspora africaine pense qu’il est inutile de ressasser le passé et de se complaire dans une position toujours victimaire, à l’instar de Fatou Diome qui pense que « la rengaine sur la colonisation et l’esclavage est devenue un fonds de commerce ». Il est certain qu’il faut aller de l’avant et affronter les maux d’aujourd’hui, mais force est de constater que l’esclavage reste un traumatisme qui se transmet de génération à génération comme le prouve la littérature noire américaine de ce début de XXIe siècle.

Par Benaouda Lebdai*

Le Point.fr