Sigmund Freud, le rêve, l’esprit et la lettre

Avec « Sigmund Freud, un juif sans Dieu », David Teboul réalise un portrait intime du père de la psychanalyse par le truchement de sa nombreuse correspondance et d’archives rares.

Au moment où la plate-forme Netflix mettait en ligne la série Freud, d’une vulgarité et d’un ridicule de propos consternants, Arte proposait la première diffusion d’un documentaire, Sigmund Freud, un juif sans Dieu (2019), de David Teboul, évoquant avec subtilité, intimité et élégance visuelle la figure du « père de la psychanalyse ».

David Teboul n’est pas un documentariste, mais un cinéaste qui fait des documentaires : on ne trouve jamais dans ses films (souvent longs, comme celui-ci, 1 h 37, et souvent silencieux) de ces clichés et figures imposées devenus l’ordinaire du genre : sommaire de début, scènes de docufiction reconstituées et intervenants « sachants » s’adressant aux « apprenants » (pour reprendre un lexique récemment apparu).

Ses deux premiers documentaires, consacrés au travail feutré et silencieux d’un grand couturier français, Yves Saint Laurent, le temps retrouvé et Yves Saint Laurent, 5 avenue Marceau 75116 Paris (2002), donnaient le ton et le tempo qu’on retrouvera ensuite dans la plupart de ses contributions. Notamment dans le magnifique Bardot, la méprise (2013), sorte de mausolée pré-mortem offert à l’actrice recluse et retorse qui prend l’allure d’une nature morte avec personnage absent.

Dans ce dernier film, David Teboul parlait à la première personne, d’une voix lancinante et navrée, en laissant parfois Bulle Ogier incarner la plume de l’actrice dans ses Mémoires. Dans Bania (2005), le cinéaste filmait une scène coite et moite, celle de bains publics de l’ancienne URSS et ses corps nus qu’on découvrait bientôt meurtris à travers la vapeur.

Processus de libre association

Il y eut aussi la rencontre avec Simone Veil. D’abord méfiante, celle-ci se laissa tenter puis convaincre par l’angle d’approche – finalement signifiant – de son chignon (sic !), ainsi qu’en témoigne le cinéaste dans une tribune publiée dans Le Monde du 7 juillet 2017. On se souvient des images et des paroles terribles prononcées dans Simone Veil, une histoire française (2004), mais aussi des bavardages rigolards, sur le lit de Simone, avec une autre rescapée des camps, Marceline Loridan-Ivens, cigarette au bec.

Par Renaud Machart