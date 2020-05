39 ans après sa disparition: Bob Marley, un visionnaire et porteur de message de paix

Cela fait 39 ans, aujourd’hui, que Bob Marley est disparaissait. Il était chanteur jamaïcain et auteur-compositeur-interprète. Bob Marley demeure l’artiste reggae le plus connu au monde.

Bob Marley fut une légende de son vivant, un mythe après sa mort. Il a réussi à faire connaître à la planète entière le mouvement rastafari et la musique jamaïcaine, particulièrement le reggae. Robert Nesta Marley est né le 6 février 1945 en Jamaïque (à Rhoden Hall) et mort le 11 mai 1981 aux États-Unis (à Miami, en Floride), à l’âge de 36 ans. Metisse, Bob est le fils d’un jamaïcain blanc (d’origine anglaise) et d’une mère noire jamaïcaine. Bob Marley a grandi à Trenchtown, quartier pauvre de Kingston. C’est là qu’il se familiarise petit à petit avec la musique et apprend à l’aimer.

Marley découvre le mouvement rastafari suite à la visite officielle de Haïlé Sélassié, roi d’Ethiopie, en Jamaïque, en 1966. À cette occasion, le chanteur adopte la philosophie Rasta qui prône la fierté et une place digne de l’homme noir dans la société. L’engagement de Bob Marley ne lui apporte toutefois pas que des amis. Il devient ainsi une cible. Le 3 décembre 1976, il échappe à une fusillade juste avant son concert en plein air Smile Jamaica. Blessé, il s’en sort. Sa femme Rita, également gravement touchée, s’en remettra.

Bob Marley se sent menacé, mais il continue malgré tout à animer des concerts. Même s’il craint pour sa vie, il estime qu’il doit jouer et dénoncer ceux «qui tentent de rendre ce monde mauvais». Des problèmes de santé le rattrapent avec cinq tumeurs et un cancer qui s’est généralisé. Marley garde le secret et poursuit ses tournées au prix de terribles souffrances. Après un malaise, il est transporté à l’hôpital. Ses jours sont comptés. Le 11 mai 1981, Bob Marley s’éteint à Miami, à 36 ans. La Jamaïque lui décerne les honneurs, lui offre des funérailles nationales et même l’Ordre du mérite. Artiste exceptionnel et visionnaire, son message de paix et de partage œuvre encore aujourd’hui. Et bien après sa mort, il demeure l’un des musiciens les plus connus de l’histoire, notamment pour avoir ouvert la porte du reggae à la planète entière et fait découvrir le mouvement rastafari.

Avec JeSuisMort.com