Affaire des faux billets : Le procès de Thione Seck renvoyé au 8 juin

Le procès en appel de Thione Seck et de Alaye Djité prévu ce lundi 11 mai ne s’est pas tenu. Il a encore été renvoyé au 8 juin prochain pour plaidoiries.

Vu la pandémie du Covid-19, le leader de Raam Daan qui se plaignait des renvois, devra prendre son mal en patience. Son dossier et ceux des autres prévenus ont été tous renvoyés par la Cour.

Le chanteur Thione Seck et Alaye Djité sont poursuivis pour détention de signes monétaires, blanchiment d’argent, association de malfaiteurs et escroquerie. Ils avaient été inculpés le 2 juin 2015 puis placés en détention. Le chanteur avait été libéré au bout de 8 mois de détention provisoire.

Les deux prévenus avaient été jugés en première instance en mars 2019. Le Tribunal correctionnel de Dakar avait déclaré la procédure nulle mais le parquet a attaqué la décision. La Cour d’appel de Dakar a donné partiellement raison au parquet en estimant que certains actes subséquents n’étaient pas nuls. Ainsi, elle avait ordonné la reprise des débats mais les avocats de Thione Seck et de Alaye Djite ayant introduit un pourvoi en cassation, avaient demandé aux juges d’appel de surseoir à statuer. Ces derniers avaient rejeté leur requête.

Fatou Sy

LESOLEIL