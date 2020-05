Coronavirus : selon Mamadou Youri Sall, enseignant chercheur, le pic n’est plus loin

Mamadou Youri Sall, enseignant chercheur en modélisation mathématique, à l’Université Gaston Berger (Ugb) prévoie le pic de la propagation du Covid-19 d’ici une semaine.

Le spécialiste en modélisation mathématique était ce 10 mai l’invité de l’émission Objection sur Sud Fm. Selon lui, les prévisions permettront d’ajuster la situation pour ainsi mieux apprécier les progressions, sur les 10 jours à venir. « Il n’y aura plus de surprise », promet-il. Explication à l’appui, l’enseignant chercheur souligne que le plafond de contamination est de 100. «On l’a atteint une fois avec 104 cas. Là, nous avons un taux de croissance fixe, stabilisé, entre 8 à 10 % à chaque fois qu’on dépiste 1000 cas. Le taux de guérison aussi est à 10%. Sur cette base, on peut espérer atteindre notre pic d’ici une semaine», a-t-il prédit. Les mathématiques, ce sont des fonctions de croissance avec des paramètres, si cela était pris en compte dés le début, les prévisions auraient été plus claires, relève le mathématicien.

L’enseignant est en outre d’avis qu’au début de la pandémie certains ont essayé d’appliquer une fonction qui marche ailleurs, sans l’adapter, aux réalités sénégalaises. Faisant une comparaison avec les paramètres de l’Europe, M. Sall marque les différences: «là-bas, un cas communautaire se multiplie par 2, voire quatre. Alors que dans nos pays, un cas communautaire, peut se multiplier par 10, 20 ou même 50 cas comme on l’a vu à Sédhiou», relève t-il.

LESOLEIL