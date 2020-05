Des vols de rapatriement sont prévus pour les Sénégalais bloqués en France

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur informe que les Sénégalais bloqués en France à cause de la pandémie pourront rentrer avec les compagnies aériennes que sont Air Sénégal et Air France.

En effet, des vols sont prévus pour les Sénégalais qui se sont inscrits auprès des services consulaires.

Pour la compagnie Air France, le mardi 12 mai est fixé pour les Sénégalais avec un billet retour de la compagnie française.

Pour Air Sénégal, ceux disposant d’un billet retour Air Sénégal devront payer 100 € de frais de dossiers et les autres devront en acheter à partir de 440 €. Leur vol sera prévu le jeudi 14 mai 2020.

LESOLEIL