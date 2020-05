Un “Bad Boys 4” avec Will Smith et Martin Lawrence en préparation

Bonne nouvelle pour les fans des films “Bad Boys”. Le producteur Jerry Bruckheimer a confirmé que les équipes du film travaillent actuellement sur le scénario d’un “Bad Boys 4″. On ignore encore si les réalisateurs belges Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui ont signé le dernier volet de “Bad Boys”, feront partie du projet, ni quand ce nouveau film sortira.

“Nous avons vécu une super expérience avec le premier film, à la fois dans le processus de développement avec Tom Rothman [le président de Sony, NDLR] et son équipe, et ensuite dans le processus de montage et de tournage… Nous avons réalisé, avec leur aide, un film très satisfaisant pour le public, et nous aimerions le refaire, je pense qu’ils nous laisseront le faire. Nous travaillons actuellement sur une ébauche pour le quatrième”, a confié le producteur Jerry Bruckheimer au site spécialisé Collider.

Le producteur n’a toutefois pas révélé qui travaillait sur le scénario. Selon certaines rumeurs, il pourrait s’agit de Chris Bremner, qui est à l’origine du scénario du précédent film, “Bad Boys for Life”. Gros point d’interrogation également concernant la date de sortie: en raison de la crise du coronavirus, les studios de cinéma n’osent pas encore prévoir la sortie de leurs prochains longs-métrages. Selon certains cinéphiles, “Bad Boys 4″ ne sortira pas dans les salles avant 2022.

Le troisième volet de la série, “Bad Boys For Life”, qui est sorti en janvier de cette année, a fait un véritable carton. Réalisé par les deux Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah, le film a rapporté environ 419 millions de dollars dans le monde, soit environ 386 millions d’euros.

