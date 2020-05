COVID-19 – L’union sacrée, mise à rude épreuve !

Les dernières mesures d’allègement de l’état d’urgence, notamment la réouverture des lieux de culte et marchés ou autre réaménagement des horaires du couvre-feu, ont bien fini d’émietter l’entente de circonstance scellée autour de la lutte contre Covid-19. Alors même que cette entente cordiale, nouée sur la base du casernement de toutes les oppositions (sociales, syndicales, politiques) pour combattre le nouveau coronavirus, était déjà mise à rude épreuve. Et pour cause. L’attribution tendancieuse des marchés relatifs à l’acquisition et au convoyage des denrées alimentaires, la question des perdiem au sein du Comité de suivi des opérations de « Force Covid-19 » comme la clé de répartition de l’aide à la presse, étaient déjà passées par là pour susciter la polémique autour de la riposte contre le Coronavirus. Des controverses qui ont fini de fissurer dangereusement l’union sacrée réalisée autour de Covid-19, dans la foulée du premier discours à la Nation du président Macky Sall, le 23 mars dernier. Chronique d’une désunion qui se profile de plus en plus, alors que Covid-19 étale ses tentatives dans le pays, avec 1995 « gorgorlus » atteints dont 19 décès.

Lors de son adresse à la Nation du 23 mars dernier, le président de la République, Macky Sall, s’était félicité de l’élan national de soutien de la riposte contre le Covid-19 tout en exprimant sa gratitude à toutes les forces vives de la Nation, notamment la classe politique, Majorité et Opposition réunies, les mouvements citoyens, les partenaires sociaux, le secteur privé, les guides religieux et coutumiers comme les citoyens. Mais, l’évolution de la situation, avec les sujets à controverse qui foisonnent au fur et à mesure que l’on avance dans cette pandémie, semble refroidir l’enthousiasme qu’avait suscité l’appel du président Macky Sall, demandant aux Sénégalais de se mobiliser autour de l’essentiel pour lutter contre le Coronavirus. Contrairement à la situation de départ où le chef de l’Etat semblait avoir obtenu le blanc-seing de la part de l’ensemble des forces vives de la Nation, des voix discordantes commencent à se lever contre certaines mesures.

ATTRIBUTION DE MARCHES CONTROVERSES

Le premier élément à avoir porté un sacré coup à cet élan de solidarité et d’unité, suscité par la volonté commune de l’ensemble des acteurs de lutter contre cet ennemi commun invisible, reste la gestion de l’aide alimentaire au profit des couches les plus vulnérables fortement impactées par la pandémie du Coronavirus. Des actes jugés contraires à la bonne gouvernance dans l’attribution des marchés relatifs à l’acquisition et au convoyage des denrées alimentaires ont été décriés par nombre d’observateurs. Beaucoup ont déploré l’attribution de deux marchés pour l’achat de riz d’un montant total de 17 milliards de F CFA à deux sociétés qui ont la même adresse à Dakar, et de surcroit, dont le propriétaire est le même. A cela s’ajoute l’octroi d’un marché de convoyage de l’aide alimentaire à une entreprise dont l’administrateur est un député, à savoir l’homme d’affaires et parlementaire Diop Sy, en violation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

LA REPRISE DES COURS DE LA DISCORDE

L’autre sujet à polémique autour du Covid-19 concerne l’ouverture des classes, tel que souhaité par le chef de l’Etat. En effet, après avoir pris un décret, le 3 mai dernier, pour proroger l’état d’urgence jusqu’au 2 juin prochain, Macky Sall avait nourri l’espoir de voir la reprise des enseignements à partir de cette date. Toutefois, même si les inspecteurs de l’éducation, par la voix de Alcantara Sarr, ont partagé ce même espoir avec lui, tout en posant certaines conditions, il n’en demeure pas moins que le syndicaliste Mamadou Lamine Dianté, ancien coordonnateur du Grand cadre des syndicats de l’enseignement avait trouvé impossible de créer les conditions optimales pour une reprise des cours le 2 juin prochain. A ne pas oublier aussi l’inquiétude de certains parents d’élèves qui avaient soulevé, entre autres, l’approche à grands pas de l’hivernage dans certaines régions, surtout au Sud du pays, où prolifèrent les abris provisoires, ou encore les conditions de reprise et d’organisation matérielle des enseignements en contexte de Covid-19.

LES JURISTES DIVISES SUR LA DEUXIEME PROROGATION DE L’ETAT D’URGENCE

Dans le lot des sujets à polémique qui impactent négativement l’unité autour du président Macky Sall pour faire face au Covid-19, il faut citer la deuxième prorogation de l’état d’urgence par le chef de l’Exécutif. Les juristes peinent à s’accorder sur la légalité ou pas de ce décret qui rallonge l’état d’urgence, jusqu’au 2 juin. En effet, l’Enseignant chercheur au département de Droit public, Nfally Camara, avait pris le contrepied du professeur à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, Ngouda Mboup. Celui-ci avait estimé que «le président de la République n’est pas habilité à proroger l’Etat d’urgence». Ce que ne partage pas M. Camara qui a soutenu que le président de la République est dans la légalité de prendre les dispositions nécessaires pour la prorogation de l’état d’urgence.

LE PERDIEM DE L’INELEGANCE

Quid de cette affaire de perdiem qui a dérangé la quiétude du Comité de suivi des opérations de « Force Covid-19 » ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien ministre sous Wade, Habib Sy, et le député du Parti démocratique sénégalais (Pds), Toussaint Manga, ont dénoncé une certaine inélégance. Mieux, Habib Sy a démissionné de ce comité prétextant qu’il a été accusé d’avoir fait partie de ceux qui ont fait fuiter l’information relative à la distribution de 3,5 millions de perdiem aux membres. De toute évidence, les membres de la société civile n’ont pas manqué de montrer leur désaccord, non sans appeler les membres du comité de suivi à faire preuve de solidarité et à faire de la souffrance des populations une priorité.

AIDE A LA PRESSE A POLEMIQUE

La distribution de l’aide à la presse est venue polluer aussi cette atmosphère d’unité notée tout au début de la pandémie dans le pays. Entre le ministère de la Culture et de la communication et le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps), ce n’est pas le parfait amour. Les entreprises de médias accusent leur ministère de tutelle d’avoir détourné l’aide à la presse au moment où au niveau de ce service l’on brandit la carte de la transparence avec notamment une gestion inclusive de la distribution. Il en est de même de la polémique qui entoure l’ouverture ou pas des lieux de prière aux fidèles ou encore le réaménagement des horaires du couvre-feu. A cela s’ajoute la défiance ouverte de certains foyers religieux musulmans qui ont bravé l’interdit de rassemblement en continuant d’organiser les prière du vendredi. Sans être exhaustif, il ne faudrait pas occulter la répression policière contre certains récalcitrants au couvre-feu fortement décriée par les défenseurs des droits de l’homme, et même par certains observateurs. Voilà autant de controverses et polémiques autour du Covid-19 qui continent de constituer un cocktail détonant qui menace dangereusement l’union sacrée autour de la lutte contre cet ennemi invisible qu’est le Coronavirus. Qui plus est, le régime en place semble perdre la main sur sa gestion de cette crise

BROUILLE AU SEIN DU COMITE DE SUIVI DES OPERATIONS DE «FORCE COVID-19» : Le Frn jette l’éponge

Ça sent le roussi dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus. A peine les Sénégalais ne se sont pas encore remis des mesures controversées prises par le président Macky Sall, lors de son adresse à la Nation dans la lutte contre le Covid-19, une autre information vient en rajouter une couche. Le Comité de suivi des opérations du Force Vovid-19, qui regroupait l’ensemble des franges de la société sénégalaise, ne comptera plus dans ses rangs le Front de résistance national (Frn).

Ainsi en a décidé la plateforme des partis de l’opposition anciennement regroupés autour du Parti démocratique sénégalais (Pds). Dans un communiqué rendu public hier, le Coordonnateur du Frn, Mouhamadou Moctar Sourang informe que «le Frn ne sera plus représenté au sein du Comité de suivi des opérations du Force Covid-19». Il renseigne également que cette décision «est le fruit de concertations».

Toutefois, M. Sourang et ses camarades du Frn laissent le champ libre aux partis ou groupes de partis «d’y être au nom de leurs organisations respectives». Pour rappel, Habib Sy qui représentait le Frn au sein dudit comité avait décidé de démissionner pour avoir noté des propos insinuants que l’opposition est à la base des fuites des travaux du Comité, mais aussi pour des informations relatives à d’éventuelles indemnités. Pis, l’ancien ministre a déploré les règles de fonctionnement du comité au sein duquel la majorité présidentielle veut imposer le vote à défaut de consensus, alors qu’il y a un déséquilibre notoire des représentants.

SUDONLINE