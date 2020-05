Covid 19 au Sénégal : Quand les entreprises voient leurs stratégies de communication bouleversées.

Avec l’arrivée de la pandémie du Covid-19 au Sénégal en début mars et les différentes mesures instaurées par le gouvernement pour plusieurs mois, les entreprises ont vu leurs agendas stratégiques bouleversés, surtout en ce concerne la communication ou le marketing. Certaines entreprises ont tout simplement gelé leurs différentes actions de communication en attendant une « fin » incertaine de la pandémie.

Si dans un premier temps, et jusqu’à maintenant, la priorité a été la cible interne pour répercuter les messages officiels, organiser les plans de continuité auprès des salariés, appliquer les mesures barrières, prendre des mesures de chômage partiel ou encore imposer le télétravail, de nombreuses entreprises sont aussi confrontées à leurs parties prenantes externes (clients, partenaires, investisseurs…). Que dire ? Où ? Quand ? Comment ? Que faire exactement ? A ces interrogations certaines entreprises ont fait le choix de geler leurs agendas de communication en l’endroit des clients et autres partenaires.

Une équation…. à multiples enjeux

Continuer à communiquer en période de crise sanitaire liée au Coronavirus où pas c’est la grande équation à laquelle plusieurs entreprises doivent faire face en cette période. Doivent-elles stopper toute communication avec leurs clients et publics alors que leur activité ralentit ? Doivent-elles également consacrer du temps et des moyens pour épauler citoyens et le gouvernement ?

Selon Ismael Cabral Kambell, expert en relations publics et directeur Sénégal de L’agence de communication Coral Media Africa « le gel des actions de communication total observé par de nombreuses entreprises peux avoir un impact très négatif. Certes ces entreprises pourront toujours estimer épargner de l’argent jugeant la situation incertaine pour communiquer, mais il est important de rappeler qu’une entreprise qui ne communique pas, est tout simplement une entreprise inexistante auprès de sa cible. Le silence radio n’est donc pas une solution, d’autant plus que communiquer en période de pandémie actuelle peut permettre à une entreprise de se positionner considérable dans les foyers. Il faut dire qu’au Sénégal, certains supports de communication comme les médias (télévision, radio) sont en cette période des éléments qui réunissent davantage les familles. Le fait que les gens restent chez eux en familles, ils regardent davantage la télévision, écoutent la radio. Les audiences de plusieurs medias ont simplement doublé, car les gens qui n’avaient plus le temps pour écouter la radio le font le plus souvent désormais, les familles qui ne prenaient plus le temps de se réunir pendant la journée ou le soir autour d’un programme télé, le font fréquemment. C’est donc un moment important pour une entreprise pour conforter sa stratégie de communication auprès des ménages… Mais attention il est important de signifier que mal communiquer en période de coronavirus peut coûter cher, d’où l’importance de bien choisir les messages à diffuser ».

Adapter sa communication pour qu’elle soit utile

Toutefois, l’expert en relations publics et communication précise, « En période de crise sanitaire, vous devez adapter votre communication pour qu’elle soit utile, non seulement pour conforter l’image de votre entreprise, mais aussi utile pour les populations. Bien évidemment, si vous aviez prévu une grosse campagne de publicité 360° pour mettre en avant votre entreprise, ce n’est peut-être pas le moment opportun le jugerez-vous, puisque les activités de la population sont restreintes durant cette période de pandémie du Covid19 ».

Aussi, Il ne suffit pas de communiquer pour rien. Le but de la communication durant une crise n’est pas d’attirer de nouveaux clients, ou vouloir écouler son stock de produits. Il s’agit surtout de rester connecté à sa clientèle et de comprendre ce qu’elle recherche et ce dont elle a besoin. Cette période de restriction est l’occasion idéale pour mettre en œuvre les valeurs sociétales de votre entreprise ou marque et ainsi montrer votre solidarité. Rappeler à ceux qui vous suivent le bienfondé de l’entreprise. Vous devez adapter votre discours pour que votre communication soit utile pour vos clients, réfléchie et limitée. Bien évidemment, si vous proposez votre aide durant cette crise sanitaire, vous pouvez le montrer fièrement sans en faire trop, pour ne pas donner l’impression que vous profitez de la solution.

« Il est important de préparer votre stratégie de communication post-pandémie en véhiculant des messages d’espoir et d’entraide. L’idée est que la population se rappelle de vous après la crise sanitaire, de façon positive. Vous devez marquer les esprits par vos prises de parole. Et apportez un peu de joie durant cette période anxiogène. Il ne serait pas mauvais que vous utilisez même le dixième de votre budget gelé pour de petite campagne de sensibilisation dans les medias ».

