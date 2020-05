Covid-19 : un cocktail d’anticorps plutôt qu’un vaccin ?

Plusieurs start-up travaillent sur des traitements à base d’anticorps polyclonaux, capables de conférer une protection contre le coronavirus et de traiter les patients déjà atteints. Une approche innovante qui présente de nombreux avantages mais aussi de sérieux défis. Vaccin ou anticorps, lequel remportera la course ?

Alors que plus de 70 vaccins contre le coronavirus du Covid-19 sont en cours de conception dans le monde, la solution contre l’épidémie pourrait bien venir d’ailleurs. La start-up Sorrento Therapeutics, en collaboration avec le Mount Sinai Health System à New York, vient ainsi d’annoncer avoir développé un « cocktail d’anticorps » à prendre en prévention ou en traitement contre le coronavirus.

Appelé Covi-Shield, ce médicament offrirait une protection d’environ deux mois contre l’infection. Il pourrait être administré à des personnes exposées comme le personnel soignant ou au public fragile comme les personnes âgées. Un essai de phase 1 doit débuter au troisième trimestre de 2020, et la start-up assure qu’en cas de succès et d’approbation par les autorités sanitaires, des millions de doses pourront être produites d’ici la fin de l’année aux États-Unis et en Europe.

Les anticorps, nouvelle poule aux œufs d’or des laboratoires

Par rapport à un vaccin, dont la mise au point est très complexe puisqu’il dépend de la réponse immunitaire, les anticorps présentent l’intérêt d’agir immédiatement. Ce type de traitement n’est d’ailleurs pas nouveau. Les anticorps monoclonaux représentent aujourd’hui plus de la moitié des ventes de biomédicaments et s’attaquent à un nombre croissant de maladies, allant du cancer au diabète en passant par la sclérose en plaques. C’est donc logiquement que le Covid-19 est venu s’ajouter à la liste.

La première piste consiste à injecter du plasma sanguin de patients guéris du Covid-19 et contenant des anticorps neutralisants. Une dizaine d’essais cliniques sont actuellement en cours dans le monde dont un en France. Mais le plasma entier contient aussi toutes sortes d’anticorps inutiles ayant trait à d’autres maladies. C’est pourquoi Sorrento et d’autres biotechs utilisent plutôt des mix d’anticorps extraits du plasma et purifiés, ce que l’on appelle des H-Ig.