Google Chrome: Une fonction pour regrouper et mieux organiser ses onglets

La prochaine version de Chrome va intégrer une fonction permettant de regrouper, nommer et attribuer des couleurs ou un emoji à un groupe d’onglets

20 Minutes avec agence

Google Chrome améliore la gestion des onglets. Dans la dernière version bêta du navigateur, la fonction nommée « Tab Groups » permet de les regrouper et de les nommer, explique Google dans un message sur son blog, relayé par ZDNet. Il est également possible d’attribuer différentes couleurs et de faire glisser les groupes formés autour de la barre d’onglets afin d’avoir une meilleure lisibilité lors la navigation sur le Web.

La fonction a été développée pendant dix-neuf mois par Google. Elle va permettre de rattraper le retard pris par le navigateur sur d’autres produits qui incluent les groupes d’onglets depuis un certain temps déjà, comme Vivaldi et Opera.

Mots, émojis…

Déjà disponible dans la version bêta de Chrome, Tab Groups est simple à utiliser. Pour activer l’option, un simple clic droit sur l’onglet permet de choisir « ajouter au groupe d’onglets ». L’utilisateur peut faire glisser son onglet dans un groupe existant ou en créer un nouveau, précise 01Net. Chaque groupe peut avoir un nom, porter un chiffre ou encore disposer d’un emoji.

Tab Groups devrait être intégré dans la version Chrome 83 qui sortira la semaine prochaine.

20MN