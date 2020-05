Le président de la Fédération explique le mode opératoire de la reprise

Dakar, (APS) – La reprise des championnats de ligue 1 et de ligue 2 en novembre prochain se jouera en mode play-off et play-down entre les sept meilleures équipes d’une part et celles moins bien placées dans le classement d’autre part, a expliqué le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les équipes conserveront les points engrangés dans la première phase de leur championnat en ce qui concerne les deux ligues professionnelles, a précisé Augustin Senghor interrogé par la radio privée, RFM.

La suspension des championnats avait été décidée à la mi-mars alors que les deux ligues professionnelles ont déjà joué leur phase aller (c’est-à-dire 13 journées).

Cette décision de jouer le retour en play-off et play-down concernera la ligue professionnelle, les championnats amateurs ainsi que le football féminin, a ajouté le président de l’instance dirigeante du football national.

Mercredi, à la suite de sa réunion d’urgence, la Fédération de football a décidé de reporter la reprise des championnats en novembre prochain en raison de la pandémie du Covid-19.

Toutes les compétitions de coupe nationale et de coupe de la Ligue avaient été gelées.

SD/ASB/OID