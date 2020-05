Macky Sall veut anticiper la relance de l’économie sénégalaise

Ce mercredi 13 mai 2020 au Palais de la République, s’est tenu le Conseil des ministres sous la présidence du Chef de l’Etat Macky Sall.

En ce premier Conseil des ministres après son discours à la Nation du 11 mai, Macky Sall a insisté sur « l’impératif d’assurer la vigilance absolue dans la gestion de la pandémie, mais également d’anticiper la reprise durable et la relance dynamique des activités économiques ». En effet, il semble que l’heure est à la relance de l’économie sénégalaise.

« Le Chef de l’Etat a, en outre, indiqué aux membres du Gouvernement que la poursuite de l’exécution des projets d’investissements publics, la protection des travailleurs, le maintien des activités et le développement de nos entreprises, constituent des catalyseurs pour la relance économique », informe le communiqué résumant le Conseil des ministres.

La même source informe qu’il a été demandé au Ministre des Finances et du Budget de mettre à contribution toutes les lignes de financement disponibles au niveau des structures publiques de promotion et de développement du secteur privé. Dans cette continuité, le Président de la République a exhorté les membres du gouvernement à préparer la relance globale de l’économie par une transformation locale de nos productions agricoles et leur consommation nationale. Par exemple, le président Sall a demandé au ministre de l’Industrie d’actualiser, en relation avec le Ministre du Plan, la stratégie nationale de développement industriel, à la lumière des enseignements de la crise.

« Le Président de la République, revenant sur la relance de la production et la permanence du dispositif de suivi du chômage technique dans les entreprises a souligné que la crise du COVID-19 ne doit pas avoir un impact sur la productivité des entreprises et les emplois. Il a, ainsi rappelé au Ministre du Travail la nécessité de veiller au respect des droits des travailleurs », précise le communiqué. Enfin le chef de l’Etat a instruit le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre en charge de la Coopération de diligenter, en relation avec le Délégué général du pôle urbain de Diamniadio, les dossiers techniques et financiers, relatifs à l’accélération des travaux d’aménagement programmés.

LESOLEIL