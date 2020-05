PLAN DE REPRISE DES COURS, LE 2 JUIN – La prudence des syndicats face au véto des élèves

Le gouvernement du Sénégal s’active présentement sur la réouverture des écoles et établissements le 02 juin, pour 550 mille élèves. Les modalités pratiques de reprise des enseignements consignées ne trouvent pas adhésion chez élèves, regroupés au sein du Collectif des gouvernements scolaires, qui menacent de ne pas rejoindre les salles de classe.

Une application du protocole sanitaire dans les écoles et établissements, une dotation de kits sanitaires (Thermo flash, Masques normés), un dispositif de lavage des mains (lave mains et Gel hydro alcoolique), un plan de retour des enseignants dans leurs lieux de travail. Le ministère de l’Education nationale, en rapport avec les acteurs concernés, dégage ainsi les points phares pour une reprise des enseignements et apprentissages, après une analyse prospective.

Les autres axes majeurs de la réouverture des écoles et établissements concernent l’interdiction de vente d’aliments dans et aux alentours des écoles et établissements, la disponibilité de matériels de protection sanitaire et médicaments dans les établissements et l’aménagement d’un espace d’isolement en cas d’alerte. Pour les enseignants, le ministère des Transports prendra, nous fait savoir le directeur de la Formation et de la Communication du ministère de l’Education nationale, toutes les dispositions nécessaires pour le retour des enseignants dans les écoles et établissements. Mouhamadou Moustapha Diagne souligne que «le transport sera organisé selon les mesures sanitaires adaptées».

Les modalités pratiques de reprise des enseignements/apprentissages semblent inquiéter de nombreux enseignants et les élèves. Ces derniers d’ailleurs ont fortement exprimé leur refus pour une réouverture des classes. Le Collectif des gouvernements scolaires demande aux élèves de ne pas reprendre le chemin des classes le 2 juin en raison de la hausse des cas positifs de Covid-1.

La chaine de transmission des chaines n’est loin d’être rompue, en dépit des efforts de sensibilisation sur les mesures édictées par les médecins. Le collectif va plus loin en pointant du doigt le quantum horaire très grugé à cause des mouvements des syndicats représentatifs (G7) et non représentatifs (G20). Quant aux syndicats du G7, ils jouent la carte de la prudence, étant entendu qu’ils se considèrent comme des agents de l’Etat.

Les camarades de Saourou Sene, secrétaire général du Saemss préfèrent ne pas se prononcer sur la situation en raison d’une pandémie difficile à suivre. «Nous allons devoir attendre le 02 juin pour apprécier», nous confie Saourou Sene du G7.

ALASSANE BA – SUDONINE