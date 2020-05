Déconfinement ou levée des mesures d’urgence: la CEA recommande d’améliorer le dépistage pour réduire le niveau de risque de regret

Selon la Commission économique pour l’Afrique (CEA), aucun décideur ne connaît la véritable propagation du COVID-19 dans son pays, de sorte que toute stratégie de déconfinement, comporte un risque considérable.

Dans son rapport récent sur la crise du Coronavirus, la CEA recommande d’améliorer le dépistage pour réduire le niveau de risque de regret COVID-19. Voici leur éclairage partagé par Leral.net, sur les risques mais aussi des exemples de réussite dans des pays à faible revenu…

La réalisation de tests est la condition préalable révélatrice et à faible risque pour réduire au minimum la menace qui pèse sur les vies. Elle réduit l’incertitude dans toutes les options de stratégie de déconfinement, ce qui contribue à minimiser les risques de regret.

Malheureusement, la capacité des pays à dépister le COVID-19 est fortement liée à leur niveau de revenu. Étant donné qu’un certain nombre de pays africains font partie des pays les plus pauvres du monde, il n’est pas surprenant qu’ils enregistrent de très faibles taux de dépistage pour 1 000 personnes.

Toutefois, comme le montrent les cas du Viet Nam et de la province chinoise de Taiwan, même si la proportion de tests pour 1 000 personnes est faible, un pays peut réussir plus ou moins à endiguer le virus .

En effet, si un pays ne teste que les personnes présentant des symptômes graves, une plus grande partie de ses tests sera positive au COVID-19, et il est plus probable qu’un grand nombre de cas asymptomatiques ne soient pas enregistrés. Une faible proportion de tests positifs au COVID-19 pourrait indiquer que le pays ne teste pas seulement les personnes qui présentent des symptômes apparents.

