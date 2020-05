Amadou Mahtar Mbow, Le Parcours Exceptionnel D’un Patriarche De La République

Amadou-Mahtar M’Bow, né le 20 mars 1921, est un homme politique sénégalais, plusieurs fois ministre dans son pays d’origine et directeur général de l’UNESCO pendant 13 ans.

Distinctions

Il a obtenu au moins 406 Doctorat honoris causa :

Université de Sherbrooke (Drapeau du Canada Canada)

Université d’Uppsala (Drapeau de la Suède Suède)

Université Paris I Panthéon Sorbonne (Drapeau de la France France, 8 décembre 1975)7

Université de Grenade en Philosophie (Drapeau de l’Espagne Espagne, 1975)8

Université de Sherbrooke (Drapeau du Canada Canada, 25 octobre 1975)9

Université de Nairobi (Drapeau du Kenya Kenya, 1977)10

Université pontificale catholique du Pérou (Drapeau du Pérou Pérou, 1978)11

Université du Québec à Trois-Rivières (Drapeau du Canada Canada, 22 novembre 1978)12

Université de Belgrade (Drapeau de la Serbie Serbie, 1980)13

Université Laval (Drapeau du Canada Canada, 1982)14

Université de Malte (Drapeau de Malte Malte, 1986)15

Université polytechnique de Catalogne (Drapeau de l’Espagne Espagne, 1987)16

Université du Cauca (Drapeau de la Colombie Colombie, 29 mars 1987)17

Décorations

2011 : Commandeur de la Légion d’honneur2.

2017 : Grand-croix de l’ordre de l’Infant Dom Henri

Publications (sélection)

Enquête préliminaire sur le village de Gaya, et les villages de Sénoudébou et Dembakané, 1955-1956

Le temps des peuples, 1982 (discours)

De la concertation au consensus : l’UNESCO et la solidarité des nations, 1979

Quel avenir pour l’Afrique ?, 1990 (conférence)

Collectif, La science et la technologie dans les pays en développement : pour une renaissance scientifique de l’Afrique, 1992 (symposium)

Assises nationales. Sénégal, An 50. Bilan et perspectives de refondation, L’Harmattan, Paris, 2012, 298 p. (ISBN 9782296556430) (sous la direction de Amadou Mahtar Mbow)