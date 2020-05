La pandémie de Covid-19, une aubaine pour les théoriciens de la fin du monde

Témoins de Jéhovah, catholiques traditionalistes ou évangéliques, la crise actuelle validerait, selon eux, une théorie millénariste. Certains prédicateurs en ont fait un argument de séduction.

“Les événements qui ont lieu autour de nous prouvent, plus que jamais, que nous vivons la fin des derniers jours.” Dans une vidéo envoyée aux fidèles en mars 2020 et largement diffusée en France, Stephen Lett, l’un des huit responsables mondiaux des Témoins de Jéhovah, prend une voix réjouissante pour annoncer la nouvelle : la pandémie de Covid-19 ne se résumerait pas à une crise sanitaire et économique. Elle préparerait bien, selon lui, la fin des temps.

Un type de discours entendu à de nombreuses reprises par la Mission de vigilance et de luttes contre les dérives sectaires (Miviludes) depuis ces dernières semaines en France. Dans une note du vendredi 24 avril, consultée par franceinfo, l’organisme dépendant du ministère de l’Intérieur explique avoir reçu 52 signalements spécifiques à la crise du coronavirus durant le mois d’avril, tous mouvements confondus. La Miviludes note “un regain d’activité des courants apocalyptiques, qui voient dans la pandémie un signe et une confirmation de l’imminence de la fin des temps”. Certaines associations constatent elles aussi un renforcement du discours de fin du monde porté par certaines communautés spirituelles.

FRANCEINFO