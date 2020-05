MATAM – La mairie offre 10 mille masques et des désinfectants aux populations

La mairie de Matam a distribué, ce week-end, un lot de 10 000 masques et des produits désinfectants aux populations, pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Ces dons, d’une valeur de 8 millions de francs, ont pu être mobilisés grâce au concours des partenaires Lux-Dev et Matam à Cœur.

C’est la deuxième fois, depuis le début de la pandémie au Sénégal, que le maire de la commune de Matam, Mamadou Mory Diaw, distribue des kits de protection à ses administrés. Pour cette deuxième phase, il a été soutenu par ses partenaires installés outre-frontières, le Lux-Dev et l’association Matam à Cœur sise dans la ville de Firminy en France.

‘’Je remercie nos partenaires de la France et du Luxembourg, a souligné d’emblée le député-maire de Matam, puisque c’est le Lux-Dev et l’association Matam à Cœur de la ville de Firminy, avec laquelle on a eu un jumelage, qui nous ont accompagnés dans l’achat de ces dons d’une valeur approximative de 8 millions. Il y a plus de 10 mille masques, des gels hydro-alcooliques, de l’eau de javel, du savon… Donc, tout le nécessaire est là pour prévenir la maladie du coronavirus’’.

Une partie de ces dons a été remise au district sanitaire de Matam pour renforcer un dispositif déjà fourni, si l’on en croit le médecin-chef de district, Latyr Diouf, venu réceptionner sa part. ‘’Cette dotation arrive à son heure, parce qu’actuellement, les masques ne se font pas rares, mais distribuer ces masques aux populations permettra une meilleure protection contre la Covid-19 et la meilleure prévention reste les gestes barrières. Nous remercions le maire qui a pensé à doter le district, alors qu’il aurait pu ne pas le faire. Mais il a compris que le district est la première barrière ; voilà pourquoi il a pensé à nous’’, a-t-il déclaré.

Pour la distribution des masques et autres produits désinfectants, la mairie s’est appuyée sur l’équipe du conseil communal et les relais communautaires pour que le concept ‘’Un Matamois, un masque’’ devienne une réalité. Durant deux jours, ces jeunes ont fait le tour du grand marché de Matam et sillonné les villages et hameaux de la commune pour remettre les outils de protection aux populations. La promiscuité régnant dans le quartier populeux de Soubalo et la proximité de la frontière avec la Mauritanie ont poussé l’équipe municipale à ne pas lésiner sur les moyens pour assurer une prévention renforcée. C’est ainsi qu’au tout début de la pandémie au Sénégal, le député-maire de Matam avait débloqué un montant de 35 millions pour l’achat de produits désinfectants. ‘’Ces dons que nous distribuons aujourd’hui constituent la deuxième édition. Dans la première édition, nous avions dépensé plus de 35 millions pour des matériels de protection totalement distribués aux populations, sans compter un montant de 10 millions pour l’achat de médicaments remis au médecin-chef de district ici présent’’.

Avec l’assouplissement des restrictions de l’état d’urgence et l’arrivée massive des enseignants pour la reprise du 2 juin prochain, la région de Matam, jusque-là épargnée par la Covid-19, reste plus que jamais exposée. Mais l’édile de la capitale régionale ne s’inquiète pas outre mesure. ‘’Les mesures des ministres de l’Education nationale et des Transports terrestres me rassurent pleinement. Des bus seront affrétés et le gouverneur prendra des dispositions nécessaires pour protéger les populations de Matam. C’est le lieu de remercier les forces de sécurité et de défense qui ont pleinement joué leur rôle pour garder la région inaccessible au coronavirus’’.

Djibril Ba