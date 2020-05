“Un homme d’Etat exceptionnel” : Kim Jong-un reprend sa propagande

Certes, le nom de Kim Jong-un était bien visible ces dernières semaines dans la presse internationale. Les médias du monde entier n’ont pas manqué de rapporter les folles rumeurs suivant la “disparition” du dictateur nord-coréen. Loin des radars, on disait le chef d’État souffrant, voir mort, jusqu’à ce qu’il réapparaisse au début du mois de mai, balayant toutes rumeurs. Un épisode que se garde bien de relayer les médias du pays totalitaire. Si l’on en croit le Pyongyang Times, un journal hebdomadaire, publié en anglais et français dans différents pays, le président ferait les gros titres pour recevoir des louanges.

Le média a en effet publié un article intitulé “Les médias louent Kim Jong-un comme un chef d’Etat exceptionnel”, rapportant des propos dithyrambiques sur le dirigeant. Qu’il s’agisse du site du parti des travailleurs ukrainiens, un média cambodgien, un journal tanzanien ou une publication brésilienne, les articles vanteraient les mérites de Kim Jong-un. La parution brésilienne ferait ainsi mention de l’homme comme “un chef d’Etat possédant d’incroyables traits de personnalités et qualifications”.

Kim Jong-un balaie les rumeurs

Le gouvernement nord-coréen compte bien reprendre ses actes de propagande et ne pas laisser s’ébruiter les théories entourant l’absence du chef d’État. Alors que l’on avait pas eu de nouvelles du sanglant dictateur entre le 11 avril et le 1er mai, des bruits avaient couru. Des médias chinois et japonais rapportaient alors son décès. Si la Corée du Sud l’affirmait en pleine santé, Washington le disait en danger après une opération chirurgicale. Sa réapparition n’a, en tous cas, pas fait taire les hypothèses les plus rocambolesques. Aujourd’hui, on soupçonne Kim Jong-un d’avoir mis en scène sa mort. Le mystère reste entier.

Crédits photos : ITAR TASS / BESTIMAGE