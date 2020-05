NDUSTRIE – une étude sur l’impact de la Covid-19

Le ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes Industries veut avoir le cœur net sur l’impact de la Covid-19 dans son secteur. A cet effet, Moustapha Diop a commandité à l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) une étude sur l’impact de la Covid-19 sur son secteur.

Selon le ministre qui a présidé hier la cérémonie de lancement de ce projet, l’objectif de l’enquête est de mesurer l’impact réel de la pandémie sur le secteur de l’industrie, pour mettre ‘’de mieux définir la nouvelle stratégie nationale de développement industriel en cours d’actualisation’’.

Le projet est financé par l’Agence belge de développement (Enabel) avec les appuis de l’Onudi, de l’ANSD et des organisations du secteur privé pour la partie technique.