Le premier film hollywoodien parlant du coronavirus sera tourné d’ici cinq semaines

Michael Bay produira ce qui pourrait être le premier grand film tourné à Los Angeles pendant le confinement. “Songbird”, réalisé par Adam Mason, sera mis en branle dans les cinq semaines à venir. Aucune information n’a été donnée sur la façon dont le film sera réalisé.

On sait cependant que l’histoire prend place dans un futur proche, dans deux ans exactement. La pandémie n’aura pas disparu et le confinement aura été réinstauré un peu partout alors que le coronavirus continue de muter. Le casting est en cours.

Si Michael Bay est connu pour ses superproductions à gros budget, “Songbird” s’inscrirait dans la veine des thrillers à petit budget comme “Paranormal Activity”. Le réalisateur Adam Mason n’a pas été choisi par hasard: il a notamment déjà réalisé “Into the Dark”, un long métrage tourné dans une pièce avec trois acteurs.

Deadline a expliqué que les répétitions et la formation aux cascades pourraient se faire via Zoom. Les règles de distanciation sociale seront soigneusement suivies. On ne sait pas où le film sera tourné exactement. Les autorités du comté de Los Angeles ont suspendu les permis de tournage et toutes les productions sont interrompues. “Songbird” sera vendu au prochain Marché virtuel de Cannes.