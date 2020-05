COVID-19: Jumia fait un don de 10 000 masques au Sénégal.

La plateforme d’e-commerce fait don de plusieurs masques chirurgicaux au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale pour aider à protéger la population contre le COVID19.

La principale plateforme d’e-commerce du Sénégal et d’Afrique, Jumia, a fait une donation de 10 000 masques chirurgicaux au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Cette cérémonie s’est déroulée le 19 mai, dans les locaux dudit Ministère en présence du Directeur Général de Jumia Sénégal, Mohamed Hapté Sow, de Tidiane Gueye, Conseiller Technique des Établissements Publics de Santé, de Dr Oumy Ndiaye Ndao, Conseillère Technique en Pharmacie et Présidente de la Commission de Gestion des Dons du COVID-19 dans le cadre de la réponse coordonnée contre le COVID-19.

“Nous sommes très heureux et très sensibles à ce geste. Le fait de venir aujourd’hui avec un lot de dix mille (10 000) masques est une bouffée d’oxygène pour nous car étant devenus très rares et précieux. Nous tenons à saluer ce geste de Jumia et de l’ensemble de vos équipes. Les plateformes technologiques comme la vôtre sont la bienvenue pour nous aider à communiquer, la partie digitale est très importante surtout pour les jeunes très axés NTIC car nous ne communiquerons jamais assez avec les populations sur internet. Jumia joue parfaitement sa partition à travers la livraison et les propositions de services aux populations. Nous vous félicitons, vous encourageons à continuer votre travail.” a déclaré Tidiane Gueye, Conseiller Technique des Établissements Publics de Santé en son nom et celui de Dr Oumy Ndiaye Ndao, Conseillère Technique en Pharmacie et Présidente de la Commission de Gestion des Dons du COVID-19

Cette donation fait partie des mesures annoncées par Jumia pour soutenir l’effort national de lutte contre cette pandémie. En effet, depuis le début de la crise Jumia a mis à disposition sa plateforme au gouvernement du Sénégal pour communiquer sur les gestes barrières en plus de veiller à ce que toutes les mesures strictes de respect des normes sanitaires pour la santé des équipes et des consommateurs soient respectées (lien ici).

“La santé du peuple sénégalais est notre priorité et depuis le début de cette pandémie toutes nos actions convergent dans ce sens. Cette donation est une manière de participer à l’effort national.” a déclaré Mohamed Hapté Sow, Directeur Général de Jumia Sénégal.

Depuis le début de l’épidémie dans le pays, Jumia n’a ménagé aucun effort pour préserver la santé de ses collaborateurs et de ses clients à travers le respect stricte des mesures sanitaires recommandées par l’OMS. La plateforme d’e-commerce a fait ce geste symbolique au Ministère pour aider à protéger les populations au Sénégal. Cette donation fait partie des demi-million de masques qui ont été donné par Jumia en Afrique dans les pays où elle opère.

À propos de Jumia

