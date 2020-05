“La revanche d’une blonde 3” se prépare

Une suite de la saga “La revanche d’une blonde” avait été annoncée en 2018 par Reese Witherspoon en personne. Depuis, on n’en entendait plus vraiment parler.

On apprend aujourd’hui que Mindy Kaling a rejoint l’aventure: elle signera le scénario aux côtés de Reese et de Dan Goor, lauréat d’un Emmy Award. “Elle Woods est une icône qui prouve qu’on peut être féminine et intelligente à la fois”, a écrit Mindy sur les réseaux sociaux.

Reese Witherspoon reprendra son rôle d’Elle Woods, une avocate adorant le rose. Mindy et Dan passent après une première équipe de scénaristes.

Le deuxième et dernier film à ce jour de “La revanche d’une blonde” est sorti en 2003, deux ans après le premier volet. Reese Witherspoon avait 25 ans lorsque le premier film est sorti. Elle en a 44 aujourd’hui.

