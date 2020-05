DAME DIOP SUR LA RENTREE – ‘’Les conditions sont réunies pour une reprise effective le 2 juin’’

Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat est satisfait du dispositif mis en place dans les établissements scolaires, pour le démarrage effectif des cours le 2 juin prochain. Il a annoncé la remise de kits sanitaires et de cash transfert à des artisans sélectionnés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

La communauté scolaire reprend le chemin de l’école le 2 juin prochain. Un tour effectué dans certains établissements scolaires de la capitale du Baol a permis de constater que les agents de la brigade régionale de l’hygiène étaient à pied d’œuvre dans les opérations de désinfection et de désinsectisation des écoles. Cela, à la grande satisfaction du ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat. ‘’Il était important, pour nous ministre en charge du secteur de l’éducation ; je parle aux noms de mes collègues de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, d’aller à la rencontre des acteurs de l’école pour nous assurer que les mesures édictées par le protocole sanitaire sont en train d’être mises en œuvre jusqu’à l’échelle des établissements.

C’est ce que nous avons constaté hier à Fatick, ce matin à Diourbel. Les dispositions sont en train d’être prises pour une reprise effective des classes dans le respect du protocole sanitaire pour le 2 juin. Je suis absolument comblé de ce que j’ai vu à Diourbel. La désinfection des écoles se passe bien, la disposition des classes pour respecter la distanciation physique. Nous avons remis des masques aujourd’hui. On peut reprendre les cours le 2 juin, pour au moins au niveau de Diourbel, parce que les conditions sont réunies’’, a informé Dame Diop. Il a lancé un appel solennel aux maires, aux présidents de conseil départemental pour qu’ils se mobilisent à côté de l’école qui est une compétence transférée.

A Diourbel, le ministre, qui s’est réjoui de la qualité des 30 000 masques confectionnés par les tailleurs, dans le cadre de l’opération ‘’1 million de masques’’, a annoncé l’octroi de cash transfert et de kits sanitaires dès la semaine prochaine à 7 000 artisans. Cela soulagera les tailleurs de la région. Car le président de la Fédération des tailleurs de Diourbel, Sellé Ndiaye, a fait savoir que ‘’la Covid-19 a causé un grand préjudice aux artisans. Nous demandons l’appui de l’Etat’’.

Dame Diop leur a promis de parler à son collègue de l’Industrie pour qu’un quota soit alloué dans le programme ‘’10 millions de masques’’ que l’état va lancer dans le cadre de la Covid-19. Les centres de formation professionnelle (CFP) sont impliqués à travers particulièrement le Fonds de financement de la formation professionnelle qui est un programme de résilience. Le ministre a annoncé que le centre de formation professionnelle fait partie des 15 premiers qui seront construits dans l’ensemble des 45 départements, dans un délai de 2 ans et demi, voire 3 ans. En visitant le lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba, Dame Diop a trouvé un établissement avec des installations vétustes et qui manque de presque tout.

Boucar Aliou Diallo

ENQUETEPLUS