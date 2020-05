AID EL FITR ET COVID-19 : Madické Niang prie pour le personnel soignant et adresse ses voeux à la communauté musulmane.

Le mois de Ramadan tire donc à sa fin. Nous rendons grâce à Allah, Le Tout Puissant, de nous avoir, encore une fois, donné l’occasion de nous repentir pour accéder à Sa Miséricorde infinie. Qu’Il Agrée tous nos actes de dévotion accomplis en ce mois béni. Nous souhaitions à tout le peuple sénégalais, un bon Eid-El Fitr.

Nous avons prié, sans relâche, pour un Senegal de paix, de stabilité et de prospérité. Car, en réalité, bien au-delà de la purgation de nos sens par le jeûne, le Ramadan est une occasion, pour les musulmans, d’accroître et d’intensifier leurs prières avec plus d’espoir de les voir se réaliser. Puisse Allah, par Sa Grâce et Sa Majesté les accepter.

Dans ce contexte de crise sanitaire, nos pensées, vont aussi aux malades du Covid-19, à leurs familles mais aussi à l’ensemble du personnel soignant qui accomplit un travail remarquable tous les jours. Nous prions pour que cette pénible maladie, qui a radicalement changé nos vies, soit rapidement un lointain souvenir et qu’elle disparaisse à jamais de la face du monde.

Bonne fête de Korité à toutes et à tous !

JAMM AK XEEWËL !

Président Madické Niang.