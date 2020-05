Le dernier coup de Sanofi va lui rapporter très gros

Le géant pharmaceutique français a décidé de revendre l’essentiel de sa part chez Regeneron, son partenaire américain. Une opération qui devrait lui rapporter une sacrée somme.

Il n’y a pas d’eau dans le gaz entre Sanofi et Regeneron, mais le laboratoire français a tout de même décidé de prendre ses distances. S’il promet de poursuivre sa collaboration avec son partenaire américain, le géant pharmaceutique a pris la décision de revendre le plus gros de sa participation, qui s’élève à un peu plus de 20 % du capital de l’entreprise américaine de biotech. Une opération bénéfique puisqu’elle devrait rapporter à Sanofi plus d’une dizaine de milliards d’euros. “Sanofi annonce aujourd’hui son intention de céder sa participation au capital de Regeneron”, explique l’entreprise dans un communiqué.

Regeneron est un laboratoire biotechnologique américain dont la valeur en Bourse s’est envolée il y a une dizaine d’années. Surtout, c’est le grand partenaire de Sanofi aux Etats-Unis, et les deux groupes multiplient les collaborations depuis les années 2000. C’est par exemple avec Regeneron que le français a élaboré le Dupixent. Notamment utilisé dans le traitement de l’asthme, le médicament, dont les ventes ont encore plus que doublé au premier trimestre, est l’un des grands contributeurs à la croissance de Sanofi.

Les deux groupes ont aussi élaboré un anti-cholesterol, Praluent, et travaillent sur les traitements de différents cancers, l’un des grands axes sur lequel le groupe français compte accélérer ces prochaines années. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, ils testent aussi l’efficacité de l’un de leurs médicaments, Kevzar, face au Covid-19, même si les premiers résultats les ont contraints à réduire leurs ambitions.

Une collaboration très productive

“La collaboration entre Sanofi et Regeneron a été l’une des plus productives du secteur pharmaceutique”, a estimé le directeur général de Sanofi, Paul Hudson, cité dans le communiqué. Expliquant que les deux groupes étaient tout à fait d’accord quant à la sortie de Sanofi, le groupe français a assuré qu’il n’était pas question de cesser de travailler avec son partenaire américain. “Sanofi s’engage à poursuivre sa collaboration avec Regeneron qui s’inscrit toujours pleinement dans notre stratégie globale”, a assuré Paul Hudson.

Pourquoi, alors, céder sa part? L’opération devrait représenter une excellente affaire pour Sanofi, qui n’avait pas caché fin 2019 qu’il envisageait de récupérer des liquidités de cette manière. “Cette décision de céder notre participation est cohérente avec notre volonté de renforcer la création de valeur pour nos actionnaires”, a expliqué Paul Hudson. “Cette opération permettra de soutenir l’exécution de notre stratégie d’innovation et de croissance”, a-t-il conclu, alors que Sanofi vient notamment d’acheter pour 2,5 milliards de dollars une autre biotech américaine, Synthorx.

De fait, la plus-value devrait être considérable pour Sanofi qui est présent au capital de Regeneron depuis 2004 et y a pris son poids actuel – environ 20% – quelques années plus tard. Dans l’intervalle, le cours de Regeneron s’est envolé en Bourse, multiplié par 20 au cours des années 2010. Au niveau actuel du titre, la part revendiquée par Sanofi – 23,2 millions d’actions – représente environ 13 milliards de dollars, ou 12 milliards d’euros.

Sanofi garde tout de même un peu moins de 1 % de participation

Sur cette somme, une bonne partie est déjà réservée à Regeneron qui va racheter pour 5 milliards de dollars de ses propres actions. Le reste sera remis sur le marché, Sanofi prévoyant d’officialiser prochainement la démarche auprès de la SEC, gendarme des marchés américains. Le français compte tout de même garder une toute petite participation de 400.000 actions, soit moins de 1%. C’est un symbole destiné à marquer sa fidélité à l’américain, “en soutien de sa collaboration actuelle”, selon les termes de Sanofi.