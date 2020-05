Que risquent les astronautes du premier vol habité de SpaceX?

Les deux astronautes américains Bob Behnksen et Doug Hurley passent leurs dernières heures sur Terre avant d’être propulsés vers la Station spatiale internationale (ISS). Ce mercredi 27 mai, les deux hommes prendront place à bord d’une capsule Crew Dragon pour le premier vol habité de SpaceX. Mais ce vol n’est pas sans risque selon la NASA, qui les a évalués avant le grand départ.

Sarah Winkel 26-05-20, 15:17 Dernière mise à jour: 15:51 Source: Business Insider, AFP, Washington Post

Si les conditions météorologiques le permettent, le premier vol habité décollant des États-Unis depuis 2011 aura lieu ce mercredi 27 mai. Le décollage est prévu à 16H33 (22H33 chez nous) du centre spatial Kennedy. Une fusée Falcon 9 de la société SpaceX, fondée par Elon Musk en Californie, aura à son sommet la capsule Crew Dragon développée par la société pour la NASA, qui lui a accordé depuis la décennie précédente plus de trois milliards de dollars de contrats.

En mars 2019, le Crew Dragon s’envolait pour la première fois sans équipage vers l’ISS. Après plus d’un an, il est désormais temps pour la capsule d’emmener des astronautes dans l’espace, avec à son bord les deux Américains Bob Behnken (49 ans) et Doug Hurley (53 ans).

Équipe soudée

Sur cette photo fournie par SpaceX et prise à Cap Canaveral, en Floride, on peut voir la capsule Crew Dragon au sommet d’une fusée Falcon 9. © AP

Les deux hommes, qui sont également amis, se sont rencontrés il y a vingt ans durant leur formation à la NASA. Ils faisaient tous les deux parties du “Groupe 18″, un groupe de 17 astronautes sélectionnés en août 2000 composé de sept pilotes et de dix spécialistes de mission. En 2015, ils ont été sélectionnés pour la première mission habitée du Crew Dragon. Doug Hurley, ancien lieutenant-colonel dans le Corps des Marines, a été désigné comme commandant et pilotera la navette, tandis que Bob Behnken, colonel dans l’armée de l’Air, sera responsable de l’amarrage du Crew Dragon à l’ISS.

Leur voyage durera un peu moins de 24 heures. La chaîne YouTube de la NASA diffusera toutes les opérations liées à la mission Demo-2 à partir de 18h15 (heure belge) jusqu’à l’arrivée des astronautes à l’ISS le jeudi 28 mai à 17h29. SpaceX proposera également une diffusion sur son site.

Risques

Avant le lancement, la NASA a évidemment calculé les risques que comporte la mission. L’organisation spatiale américaine a indiqué au Business Insider que le risque de perdre l’équipage (LOC) durant une des phases de la mission était d’une sur 276.

À titre de comparaison, la navette spatiale de la NASA avait une LOC d’environ 1 sur 68. Au total, le programme a lancé 135 missions, mais deux d’entre elles ont connu une fin tragique: la navette Challenger en 1986 et la navette Columbia en 2003, qui ont toutes deux causé la mort de sept astronautes chacune.

Prévisions météo

Selon les prévisions publiées samedi par la base militaire de Cap Canaveral, la probabilité d’un report du lancement de la capsule est également de 60% en raison des conditions météo, tant sur le continent qu’en mer. Des bateaux de secours seront stationnés dans l’océan Atlantique, au cas où la NASA doit prévoir un amerrissage d’urgence si la fusée rencontre un problème. “Au cas où quelque chose devait arriver, nous devons nous assurer que la capsule Dragon pourra atterrir”, a déclaré Hans Koenigsmann, vice-président de SpaceX pour la construction et la fiabilité des vols, lors du briefing de lundi. “Les vagues ne doivent donc pas être trop violentes et le vent ne doit pas être trop fort”.

Débris spatiaux

SpaceX a également équipé le vaisseau spatial d’une protection supplémentaire afin de limiter les risques liés aux débris spatiaux, aux poussières d’astéroïdes ou encore aux comètes qui pourraient compromettre la mission.

“Vous volez à grande vitesse dans l’espace, et il y a des micrométéorites et des débris. C’est ce qui nous inquiète le plus”, a déclaré Leroy Chiao, un ancien astronaute de la NASA, au Business Insider. “C’est pourquoi tous les vaisseaux spatiaux ont un bouclier, mais bien sûr, si vous êtes touché par un impact assez important, les boucliers ne vous protégeront pas”. La navette sera également photographiée avant son départ de l’ISS pour s’assurer qu’elle est suffisamment protégée avant le retour des astronautes sur Terre.